https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/rus-ordusu-ukraynali-askerlerin-dinyeperi-gecme-girisimini-engelledi-1086682741.html
Rus ordusu, Ukraynalı askerlerin Dinyeper’i geçme girişimini engelledi
Rus ordusu, Ukraynalı askerlerin Dinyeper’i geçme girişimini engelledi
Sputnik Türkiye
Rus ordusu, Ukraynalı askerlerin Dinyeper Nehrini geçerek Kinburun Yarımadasına çıkarma yapma girişimini engelledi. Çıkarma yapmaya çalışan 16 Ukraynalı... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T15:46+0300
2024-08-09T15:46+0300
2024-08-09T15:53+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Ukrayna Deniz Kuvveteleri Özel Deniz Hareket Merkezi’ne bağlı sabotaj ve keşif grubunun Dinyeper Nehirini geçerek Kinburun Yarımadasına çıkarma yapma girişiminin engellendiği bildirildi.Açıklamada, 16 kişilik bir sabotaj grubunun iki sürat teknesiyle iki gambotun koruması altında kıyıya çıkma girişiminde bulunduğu ifade edilirken, “Sabotajcılar ilk kayıplarını henüz kıyıya yakınken mayın tarlalarında patlamalar sonucu verdiler. Kıyıya çıkanlar da tüfeklerden açılan ateşle yok edildi” dendi.Militanların ağır kayıplar verdikten sonra kıyı şeridini tahliye etmeye çalıştığı, ancak iki düşman botu topçu ve füze ateşiyle imha edildiği kaydedildi.Düşmanın kaybı toplam 12 militan ve iki tekne olarak gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/ukrayna-ordusunun-kursktaki-kaybi-1000e-yaklasti-bolgede-federal-duzeyde-acil-durum-ilan-edildi-1086678937.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna ordusu, sabotaj, keşif, dinyeper nehri, çıkarma
Rus ordusu, Ukraynalı askerlerin Dinyeper’i geçme girişimini engelledi
15:46 09.08.2024 (güncellendi: 15:53 09.08.2024)
Rus ordusu, Ukraynalı askerlerin Dinyeper Nehrini geçerek Kinburun Yarımadasına çıkarma yapma girişimini engelledi. Çıkarma yapmaya çalışan 16 Ukraynalı askerin 12’si öldürüldü.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Ukrayna Deniz Kuvveteleri Özel Deniz Hareket Merkezi’ne bağlı sabotaj ve keşif grubunun Dinyeper Nehirini geçerek Kinburun Yarımadasına çıkarma yapma girişiminin engellendiği bildirildi.
Açıklamada, 16 kişilik bir sabotaj grubunun iki sürat teknesiyle iki gambotun koruması altında kıyıya çıkma girişiminde bulunduğu ifade edilirken, “Sabotajcılar ilk kayıplarını henüz kıyıya yakınken mayın tarlalarında patlamalar sonucu verdiler. Kıyıya çıkanlar da tüfeklerden açılan ateşle yok edildi” dendi.
Militanların ağır kayıplar verdikten sonra kıyı şeridini tahliye etmeye çalıştığı, ancak iki düşman botu topçu ve füze ateşiyle imha edildiği kaydedildi.
Düşmanın kaybı toplam 12 militan ve iki tekne olarak gerçekleşti.