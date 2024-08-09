https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/rus-ordusu-ukraynali-askerlerin-dinyeperi-gecme-girisimini-engelledi-1086682741.html

Rus ordusu, Ukraynalı askerlerin Dinyeper’i geçme girişimini engelledi

Rus ordusu, Ukraynalı askerlerin Dinyeper’i geçme girişimini engelledi

Sputnik Türkiye

Rus ordusu, Ukraynalı askerlerin Dinyeper Nehrini geçerek Kinburun Yarımadasına çıkarma yapma girişimini engelledi. Çıkarma yapmaya çalışan 16 Ukraynalı... 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T15:46+0300

2024-08-09T15:46+0300

2024-08-09T15:53+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Ukrayna Deniz Kuvveteleri Özel Deniz Hareket Merkezi’ne bağlı sabotaj ve keşif grubunun Dinyeper Nehirini geçerek Kinburun Yarımadasına çıkarma yapma girişiminin engellendiği bildirildi.Açıklamada, 16 kişilik bir sabotaj grubunun iki sürat teknesiyle iki gambotun koruması altında kıyıya çıkma girişiminde bulunduğu ifade edilirken, “Sabotajcılar ilk kayıplarını henüz kıyıya yakınken mayın tarlalarında patlamalar sonucu verdiler. Kıyıya çıkanlar da tüfeklerden açılan ateşle yok edildi” dendi.Militanların ağır kayıplar verdikten sonra kıyı şeridini tahliye etmeye çalıştığı, ancak iki düşman botu topçu ve füze ateşiyle imha edildiği kaydedildi.Düşmanın kaybı toplam 12 militan ve iki tekne olarak gerçekleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/ukrayna-ordusunun-kursktaki-kaybi-1000e-yaklasti-bolgede-federal-duzeyde-acil-durum-ilan-edildi-1086678937.html

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