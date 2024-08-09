https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/rus-ordusu-3-tonluk-ucak-bombasiyla-sinirdaki-ukraynali-asker-ve-techizat-yiginagini-vurdu-1086687460.html

Rus ordusu 3 tonluk uçak bombasıyla sınırdaki Ukraynalı asker ve teçhizat yığınağını vurdu

Rus ordusu 3 tonluk uçak bombasıyla sınırdaki Ukraynalı asker ve teçhizat yığınağını vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Su-34 avcı-bombardıman uçağının, süzülme ve yeniden yönlendirilme kabiliyetine sahip FAB 3000 bombasıyla Ukrayna ordusunun asker ve... 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T19:02+0300

2024-08-09T19:02+0300

2024-08-09T19:10+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya hava-uzay kuvvetleri

su-34

fab-3000

akıllı bomba

ukrayna ordusu

kursk

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Bakanlığı açıklamasında, “Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-34 çok işlevli hipersonik avcı-bombardıman uçağının mürettebatı, Kursk bölgesi sınırındaki Sumy bölgesinin ilçelerinden birinde belirlenen Ukrayna ordusunun geçici konuşlanma noktasında asker ve teçhizat yığınağını vurdu” ifadesine yer verildi.Saldırının, akıllı bomba olarak da adlandırılan süzülme kabiliyetine sahip 3 ton ağırlığındaki FAB-3000 güdümlü bombayla gerçekleştirildiği belirtildi.İstihbaratın hedefin vurulduğunu doğruladıktan sonra uçağın başarılı bir şekilde üslerine geri döndüğü kaydedildi.Daha önce Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, üç tonluk FAB-3000 uçak bombasının 11 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı etkisi altına alabildiğini açıklamıştı.Akıllı bomba olarak da adlandırılan süzülme kabiliyetine sahip FAB tipi güdümlü bombalarının düşmanın hava savuma bölgesine girmeden hassas saldırılar gerçekleştirme fırsatı veriyor.Günümüzün en yıkıcı silahlarından biri olarak gösterilen FAB bombaları, çeşitli yapı türlerini, barınakları (beton dahil) ve güçlendirilmiş endüstriyel tesisleri yok etmek için tasarlandı.Rus hava kuvvetleri, özel askeri harekat kapsamında konvoylara eşlik ediyor, Ukrayna ordusunun zırhlı araçlarını yok ediyor, hava indirme birliklerini ve askeri kargoları hedeflere ulaştırıyor, özel askeri harekat görevlerini yerine getiren yerdeki birimlere hava desteği sağlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/rus-ordusu-ukraynali-askerlerin-dinyeperi-gecme-girisimini-engelledi-1086682741.html

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