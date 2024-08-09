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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/rus-ordusu-3-tonluk-ucak-bombasiyla-sinirdaki-ukraynali-asker-ve-techizat-yiginagini-vurdu-1086687460.html
Rus ordusu 3 tonluk uçak bombasıyla sınırdaki Ukraynalı asker ve teçhizat yığınağını vurdu
Rus ordusu 3 tonluk uçak bombasıyla sınırdaki Ukraynalı asker ve teçhizat yığınağını vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Su-34 avcı-bombardıman uçağının, süzülme ve yeniden yönlendirilme kabiliyetine sahip FAB 3000 bombasıyla Ukrayna ordusunun asker ve... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T19:02+0300
2024-08-09T19:10+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya hava-uzay kuvvetleri
su-34
fab-3000
akıllı bomba
ukrayna ordusu
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Bakanlığı açıklamasında, “Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-34 çok işlevli hipersonik avcı-bombardıman uçağının mürettebatı, Kursk bölgesi sınırındaki Sumy bölgesinin ilçelerinden birinde belirlenen Ukrayna ordusunun geçici konuşlanma noktasında asker ve teçhizat yığınağını vurdu” ifadesine yer verildi.Saldırının, akıllı bomba olarak da adlandırılan süzülme kabiliyetine sahip 3 ton ağırlığındaki FAB-3000 güdümlü bombayla gerçekleştirildiği belirtildi.İstihbaratın hedefin vurulduğunu doğruladıktan sonra uçağın başarılı bir şekilde üslerine geri döndüğü kaydedildi.Daha önce Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, üç tonluk FAB-3000 uçak bombasının 11 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı etkisi altına alabildiğini açıklamıştı.Akıllı bomba olarak da adlandırılan süzülme kabiliyetine sahip FAB tipi güdümlü bombalarının düşmanın hava savuma bölgesine girmeden hassas saldırılar gerçekleştirme fırsatı veriyor.Günümüzün en yıkıcı silahlarından biri olarak gösterilen FAB bombaları, çeşitli yapı türlerini, barınakları (beton dahil) ve güçlendirilmiş endüstriyel tesisleri yok etmek için tasarlandı.Rus hava kuvvetleri, özel askeri harekat kapsamında konvoylara eşlik ediyor, Ukrayna ordusunun zırhlı araçlarını yok ediyor, hava indirme birliklerini ve askeri kargoları hedeflere ulaştırıyor, özel askeri harekat görevlerini yerine getiren yerdeki birimlere hava desteği sağlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/rus-ordusu-ukraynali-askerlerin-dinyeperi-gecme-girisimini-engelledi-1086682741.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya hava-uzay kuvvetleri, su-34, fab-3000, akıllı bomba, ukrayna ordusu, kursk, ukrayna, sumy
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya hava-uzay kuvvetleri, su-34, fab-3000, akıllı bomba, ukrayna ordusu, kursk, ukrayna, sumy

Rus ordusu 3 tonluk uçak bombasıyla sınırdaki Ukraynalı asker ve teçhizat yığınağını vurdu

19:02 09.08.2024 (güncellendi: 19:10 09.08.2024)
© Sputnik / Rusya Savunma BakanlığıFAB 3000
FAB 3000 - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
© Sputnik / Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Su-34 avcı-bombardıman uçağının, süzülme ve yeniden yönlendirilme kabiliyetine sahip FAB 3000 bombasıyla Ukrayna ordusunun asker ve teçhizat yığınağı yaptığı yeri imha ettiğini duyurdu.
Bakanlığı açıklamasında, “Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-34 çok işlevli hipersonik avcı-bombardıman uçağının mürettebatı, Kursk bölgesi sınırındaki Sumy bölgesinin ilçelerinden birinde belirlenen Ukrayna ordusunun geçici konuşlanma noktasında asker ve teçhizat yığınağını vurdu” ifadesine yer verildi.
Saldırının, akıllı bomba olarak da adlandırılan süzülme kabiliyetine sahip 3 ton ağırlığındaki FAB-3000 güdümlü bombayla gerçekleştirildiği belirtildi.
İstihbaratın hedefin vurulduğunu doğruladıktan sonra uçağın başarılı bir şekilde üslerine geri döndüğü kaydedildi.
Daha önce Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, üç tonluk FAB-3000 uçak bombasının 11 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı etkisi altına alabildiğini açıklamıştı.
Akıllı bomba olarak da adlandırılan süzülme kabiliyetine sahip FAB tipi güdümlü bombalarının düşmanın hava savuma bölgesine girmeden hassas saldırılar gerçekleştirme fırsatı veriyor.
Günümüzün en yıkıcı silahlarından biri olarak gösterilen FAB bombaları, çeşitli yapı türlerini, barınakları (beton dahil) ve güçlendirilmiş endüstriyel tesisleri yok etmek için tasarlandı.
Rus hava kuvvetleri, özel askeri harekat kapsamında konvoylara eşlik ediyor, Ukrayna ordusunun zırhlı araçlarını yok ediyor, hava indirme birliklerini ve askeri kargoları hedeflere ulaştırıyor, özel askeri harekat görevlerini yerine getiren yerdeki birimlere hava desteği sağlıyor.
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