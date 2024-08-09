https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/pendikte-otobusun-carptigi-eve-yikim-karari-1086665024.html
Pendik'te otobüsün çarptığı eve yıkım kararı
Pendik'te otobüsün çarptığı eve yıkım kararı
Sputnik Türkiye
İstanbul Pendik'te kontrolden çıkan İETT otobüsünün çarptığı binaya yıkım kararı verildi. Yıkım alanına çok sayıda ekip sevk edildi. 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T09:43+0300
2024-08-09T09:43+0300
2024-08-09T09:44+0300
yıkım
karar
kaza
iett
otobüs
istanbul
pendik
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/09/1086665095_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_40de9d8be3e53340419692bf79f7c88c.jpg
İstanbul Pendik'te 7 Ağustos'ta kontrolden çıkan İETT otobüsü, dükkana çarparak 4 katlı bir binaya zarar vermişti.Bina güçlendirilerek otobüsün çekilmesinin ardından 54 kişinin yaşadığı binaya yıkım kararı verildi. Yıkımın gerçekleştirileceği bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yıkım alanına vatandaşların girmemesi amacıyla binanın çevresine bariyer çekildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/yolcu-otobusu-kopru-yagina-saplandi-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1086663885.html
istanbul
pendik
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/09/1086665095_274:0:1234:720_1920x0_80_0_0_bfe03ed06059f2954cab00ba8cb6b690.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
otobüs binaya çarptı, iett otobüs kaza, pendikte kaza
otobüs binaya çarptı, iett otobüs kaza, pendikte kaza
Pendik'te otobüsün çarptığı eve yıkım kararı
09:43 09.08.2024 (güncellendi: 09:44 09.08.2024)
İstanbul Pendik'te kontrolden çıkan İETT otobüsünün çarptığı binaya yıkım kararı verildi. Yıkım alanına çok sayıda ekip sevk edildi.
İstanbul Pendik'te 7 Ağustos'ta kontrolden çıkan İETT otobüsü, dükkana çarparak 4 katlı bir binaya zarar vermişti.
Bina güçlendirilerek otobüsün çekilmesinin ardından 54 kişinin yaşadığı binaya yıkım kararı verildi. Yıkımın gerçekleştirileceği bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yıkım alanına vatandaşların girmemesi amacıyla binanın çevresine bariyer çekildi.