https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/istanbul-havalimani-avrupanin-zirvesinde-olimpiyatlarin-duzenlendigi-parisi-geride-birakti-1086684917.html
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde: Olimpiyatların düzenlendiği Paris'i geride bıraktı
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde: Olimpiyatların düzenlendiği Paris'i geride bıraktı
Sputnik Türkiye
Günlük ortalama 1502 uçuşun icra edildiği havalimanı, Olimpiyat Oyunları'nın düzenlendiği Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nı geride bırakmayı başardı. 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T16:58+0300
2024-08-09T16:58+0300
2024-08-09T16:58+0300
türkiye
avrupa hava seyrüsefer emniyeti teşkilatı
istanbul havalimanı
charles de gaulle havaalanı
schiphol havalimanı
2024 paris olimpiyatları
2024 paris olimpiyat oyunları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/1a/1062742488_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9e969ae7c1eedb7a8f8a7eada9d28512.jpg
İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde birinci sırada yer aldı.Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), 29 Temmuz-4 Ağustos 2024 arasına ilişkin hava trafik istatistiklerini yayımladı.Buna göre, İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1502 uçuşla, Olimpiyat Oyunları'nın yapıldığı Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nı geride bıraktı.Charles de Gaulle Havalimanı'nı günlük 1436 uçuşla Avrupa'nın en yoğun ikinci havalimanı olurken Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Schiphol Havalimanı ise 1427 uçuşla listede üçüncü sırada yerini aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/istanbul-sabiha-gokcen-avrupanin-hava-trafigi-en-yuksek-10-havalimani-arasinda-yer-aldi-1086377595.html
türkiye
istanbul havalimanı
charles de gaulle havaalanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/1a/1062742488_105:0:753:486_1920x0_80_0_0_51e199e36c53d8746c6c3cf44b1df6de.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa hava seyrüsefer emniyeti teşkilatı, istanbul havalimanı, charles de gaulle havaalanı, schiphol havalimanı, 2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları
avrupa hava seyrüsefer emniyeti teşkilatı, istanbul havalimanı, charles de gaulle havaalanı, schiphol havalimanı, 2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde: Olimpiyatların düzenlendiği Paris'i geride bıraktı
Günlük ortalama 1502 uçuşun icra edildiği havalimanı, Olimpiyat Oyunları'nın düzenlendiği Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nı geride bırakmayı başardı.
İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde birinci sırada yer aldı.
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), 29 Temmuz-4 Ağustos 2024 arasına ilişkin hava trafik istatistiklerini yayımladı.
Buna göre, İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1502 uçuşla, Olimpiyat Oyunları'nın yapıldığı Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nı geride bıraktı.
Charles de Gaulle Havalimanı'nı günlük 1436 uçuşla Avrupa'nın en yoğun ikinci havalimanı olurken Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Schiphol Havalimanı ise 1427 uçuşla listede üçüncü sırada yerini aldı.