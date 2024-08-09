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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde: Olimpiyatların düzenlendiği Paris'i geride bıraktı
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde: Olimpiyatların düzenlendiği Paris'i geride bıraktı
Sputnik Türkiye
Günlük ortalama 1502 uçuşun icra edildiği havalimanı, Olimpiyat Oyunları'nın düzenlendiği Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nı geride bırakmayı başardı. 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T16:58+0300
2024-08-09T16:58+0300
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avrupa hava seyrüsefer emniyeti teşkilatı
istanbul havalimanı
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schiphol havalimanı
2024 paris olimpiyatları
2024 paris olimpiyat oyunları
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İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde birinci sırada yer aldı.Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), 29 Temmuz-4 Ağustos 2024 arasına ilişkin hava trafik istatistiklerini yayımladı.Buna göre, İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1502 uçuşla, Olimpiyat Oyunları'nın yapıldığı Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nı geride bıraktı.Charles de Gaulle Havalimanı'nı günlük 1436 uçuşla Avrupa'nın en yoğun ikinci havalimanı olurken Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Schiphol Havalimanı ise 1427 uçuşla listede üçüncü sırada yerini aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/istanbul-sabiha-gokcen-avrupanin-hava-trafigi-en-yuksek-10-havalimani-arasinda-yer-aldi-1086377595.html
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avrupa hava seyrüsefer emniyeti teşkilatı, istanbul havalimanı, charles de gaulle havaalanı, schiphol havalimanı, 2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları
avrupa hava seyrüsefer emniyeti teşkilatı, istanbul havalimanı, charles de gaulle havaalanı, schiphol havalimanı, 2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde: Olimpiyatların düzenlendiği Paris'i geride bıraktı

16:58 09.08.2024
© AAİstanbul Havalimanı hava trafik kontrol kulesi, meme kanserinde erken tanıya dikkati çekmek amacıyla pembe ışıkla aydınlatıldı.
İstanbul Havalimanı hava trafik kontrol kulesi, meme kanserinde erken tanıya dikkati çekmek amacıyla pembe ışıkla aydınlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
© AA
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Günlük ortalama 1502 uçuşun icra edildiği havalimanı, Olimpiyat Oyunları'nın düzenlendiği Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nı geride bırakmayı başardı.
İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde birinci sırada yer aldı.
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), 29 Temmuz-4 Ağustos 2024 arasına ilişkin hava trafik istatistiklerini yayımladı.
Buna göre, İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1502 uçuşla, Olimpiyat Oyunları'nın yapıldığı Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nı geride bıraktı.
Charles de Gaulle Havalimanı'nı günlük 1436 uçuşla Avrupa'nın en yoğun ikinci havalimanı olurken Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Schiphol Havalimanı ise 1427 uçuşla listede üçüncü sırada yerini aldı.
Sabiha Gökçen Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
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İstanbul Sabiha Gökçen, Avrupa’nın hava trafiği en yüksek 10 havalimanı arasında yer aldı
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