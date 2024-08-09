https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/istanbul-havalimani-avrupanin-zirvesinde-olimpiyatlarin-duzenlendigi-parisi-geride-birakti-1086684917.html

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde: Olimpiyatların düzenlendiği Paris'i geride bıraktı

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde: Olimpiyatların düzenlendiği Paris'i geride bıraktı

Sputnik Türkiye

Günlük ortalama 1502 uçuşun icra edildiği havalimanı, Olimpiyat Oyunları'nın düzenlendiği Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nı geride bırakmayı başardı. 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T16:58+0300

2024-08-09T16:58+0300

2024-08-09T16:58+0300

türkiye

avrupa hava seyrüsefer emniyeti teşkilatı

istanbul havalimanı

charles de gaulle havaalanı

schiphol havalimanı

2024 paris olimpiyatları

2024 paris olimpiyat oyunları

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İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde birinci sırada yer aldı.Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), 29 Temmuz-4 Ağustos 2024 arasına ilişkin hava trafik istatistiklerini yayımladı.Buna göre, İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1502 uçuşla, Olimpiyat Oyunları'nın yapıldığı Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nı geride bıraktı.Charles de Gaulle Havalimanı'nı günlük 1436 uçuşla Avrupa'nın en yoğun ikinci havalimanı olurken Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Schiphol Havalimanı ise 1427 uçuşla listede üçüncü sırada yerini aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/istanbul-sabiha-gokcen-avrupanin-hava-trafigi-en-yuksek-10-havalimani-arasinda-yer-aldi-1086377595.html

türkiye

istanbul havalimanı

charles de gaulle havaalanı

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Sputnik Türkiye

avrupa hava seyrüsefer emniyeti teşkilatı, istanbul havalimanı, charles de gaulle havaalanı, schiphol havalimanı, 2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları