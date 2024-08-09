https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/oltayla-evde-olmayan-komsusunun-minderini-caldi-1086689371.html
Oltayla evde olmayan komşusunun minderini çaldı
Oltayla evde olmayan komşusunun minderini çaldı
Sputnik Türkiye
Silivri'de, alt katta oturan komşusunun balkonundaki minderleri olta ile çalan kişi, cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T20:08+0300
2024-08-09T20:08+0300
2024-08-09T20:08+0300
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istanbul
silivri
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İstanbul Silivir'de yaşanan olayda, iddiaya göre, site içerisinde oturan bir adam, evde olmayan alt komşusunun balkonundaki minderleri gözüne kestirdi.İHA'nın haberine göre evde olmayan alt komşusunun minderlerini almak isteyen adam, kendi balkonundan aşağıya olta sarkıttı. Oltayı balkona sarkıttıktan sonra uzun uğraşlar sonucu kancayı mindere geçirmeyi başaran adam, minderleri yukarı çekmeye başladı. Minderleri çalan komşunun bu anları, aynı sitede oturan karşı komşunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/baskan-bocek-hicbir-kurum-kurulusa-borcumuz-yok-1086491796.html
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istanbul, silivri
Oltayla evde olmayan komşusunun minderini çaldı
Silivri'de, alt katta oturan komşusunun balkonundaki minderleri olta ile çalan kişi, cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.
İstanbul Silivir'de yaşanan olayda, iddiaya göre, site içerisinde oturan bir adam, evde olmayan alt komşusunun balkonundaki minderleri gözüne kestirdi.
İHA'nın haberine göre evde olmayan alt komşusunun minderlerini almak isteyen adam, kendi balkonundan aşağıya olta sarkıttı. Oltayı balkona sarkıttıktan sonra uzun uğraşlar sonucu kancayı mindere geçirmeyi başaran adam, minderleri yukarı çekmeye başladı.
Minderleri çalan komşunun bu anları, aynı sitede oturan karşı komşunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.