Başkan Böcek: Hiçbir kurum kuruluşa borcumuz yok
© İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİN-Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek
© İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİN-
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, seçimden önce verdiği sözleri bir bir yerine getirmeye devam edeceğini belirterek, “5 yıl önce beni bağrınıza bastığınızda Türkiye'nin bütçesine göre en borçlu belediyesini devralmıştık ama biz belediyemizde tasarruflarımızı yaptık ve bugün günü geçmiş hiçbir kurum kuruluşa borcumuz yoktur” dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi iş birliğinde bu yıl 26'ncısı düzenlenen Feslikan Yaylası Yaz Şenlikleri büyük bir coşkuya sahne oldu.
'Herkesin başkanı olmaya devam edeceğim'
Hemşehrileriyle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Bugün burada bir kez daha tozlu yollarında yürüdüğüm, yaylaların yaylası Feslikanımızda buluşmamıza sebep olan sizlersiniz. 30 yıldır çalmadan çaldırmadan yoluma devam ettiğim için 31 Mart seçimlerinde yine yörük çocuğu olarak, köylü çocuğu olarak hemşehrinizi bağrınıza bastığınız için hepinizden Allah razı olsun. Bu 5 yıllık süreç içerisinde de sizlerin verdiği kutsal oyları namusum gibi korumaya devam edeceğim. Kurulduğu günden beri ilk defa üst üste Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini verdiniz ve 16 ilçe belediye başkanımıza görev verdiniz. 20 belediyenin 17'sini sizlerin desteğiyle kazandık. Önce bizleri aday eden Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e, sevgili Antalyalılara ve yol arkadaşlarıma huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bize oy veren vermeyen bütün vatandaşlarımızın emrinde herkesin belediye başkanı olmaya devam edeceğim” dedi.
'Seçim öncesi verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmeye devam edeceğiz'
Seçimden önce verdiği sözleri bir bir yerine getirmeye devam edeceğini söyleyen Başkan Böcek sözlerini şöyle sürdürdü:
“ 5 yıl önce beni bağrınıza bastığınızda Türkiye'nin bütçesine göre en borçlu belediyesini devralmıştık ama biz belediyemizde tasarruflarımızı yaptık ve bugün günü geçmiş hiçbir kurum kuruluşa borcumuz yoktur. 15 bin 500 çalışanımız teri soğumadan maaşlarını alırlar. SGK'ya hiçbir borcumuz yoktur. Seçim öncesi verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmeye devam edeceğiz. Bugün burada Cem Kotan kardeşimle iş birliği içerisinde bu yaz şenliklerini düzenledik. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, güvenlik güçlerimize, dağda bayırda ülkemizin güvenliğini, bayrağımız, bizleri koruyan Mehmehçiklerimize teşekkür ediyorum. Ben seçim meydanlarında Cem Kotan kardeşime ve Konyaaltılı hemşehrilerime söz vermiştim. Bu yıl destek olacağımı söyledim. Bundan sonra da Cem kardeşim şenliklere devam edecektir. Ben de yanında olmaya devam edeceğim.” ifadelerini kullandı. Feslikan Yaz Şenlikleri konuşmaların ardından Nazlı Öksüz konseri ile devam etti. Türk Halk Müziği'nin birbirinden güzel türkülerini seslendiren Öksüz, yaylada türkü ziyafeti sundu. Şenliğe katılan Antalyalılar ile birlikte Öksüz'ün türkülerine eşlik eden Başkan Böcek, vatandaşlarla karşılıklı oynadı.