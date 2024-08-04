https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/baskan-bocek-hicbir-kurum-kurulusa-borcumuz-yok-1086491796.html

Başkan Böcek: Hiçbir kurum kuruluşa borcumuz yok

Başkan Böcek: Hiçbir kurum kuruluşa borcumuz yok

Sputnik Türkiye

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, seçimden önce verdiği sözleri bir bir yerine getirmeye devam edeceğini belirterek, “5 yıl önce beni... 04.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-04T19:28+0300

2024-08-04T19:28+0300

2024-08-04T19:28+0300

türkiye

muhittin böcek

seçim

antalya büyükşehir belediyesi

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

sgk

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi iş birliğinde bu yıl 26'ncısı düzenlenen Feslikan Yaylası Yaz Şenlikleri büyük bir coşkuya sahne oldu.'Herkesin başkanı olmaya devam edeceğim' Hemşehrileriyle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Bugün burada bir kez daha tozlu yollarında yürüdüğüm, yaylaların yaylası Feslikanımızda buluşmamıza sebep olan sizlersiniz. 30 yıldır çalmadan çaldırmadan yoluma devam ettiğim için 31 Mart seçimlerinde yine yörük çocuğu olarak, köylü çocuğu olarak hemşehrinizi bağrınıza bastığınız için hepinizden Allah razı olsun. Bu 5 yıllık süreç içerisinde de sizlerin verdiği kutsal oyları namusum gibi korumaya devam edeceğim. Kurulduğu günden beri ilk defa üst üste Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini verdiniz ve 16 ilçe belediye başkanımıza görev verdiniz. 20 belediyenin 17'sini sizlerin desteğiyle kazandık. Önce bizleri aday eden Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e, sevgili Antalyalılara ve yol arkadaşlarıma huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bize oy veren vermeyen bütün vatandaşlarımızın emrinde herkesin belediye başkanı olmaya devam edeceğim” dedi.'Seçim öncesi verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmeye devam edeceğiz'Seçimden önce verdiği sözleri bir bir yerine getirmeye devam edeceğini söyleyen Başkan Böcek sözlerini şöyle sürdürdü:

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muhittin böcek, seçim, antalya büyükşehir belediyesi, sosyal güvenlik kurumu (sgk), sgk