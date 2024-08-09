https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/naci-gorur-kas-depremini-degerlendirdi-helen-kibris-yayinda-cok-deprem-oluyor-1086683034.html
Naci Görür Kaş depremini değerlendirdi: 'Helen-Kıbrıs yayında çok deprem oluyor'
Naci Görür Kaş depremini değerlendirdi: 'Helen-Kıbrıs yayında çok deprem oluyor'
Sputnik Türkiye
Antalya Kaş açıklarındaki 4.1 ve 4.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Naci... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T16:23+0300
2024-08-09T16:23+0300
2024-08-09T16:23+0300
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naci görür
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fay hattı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde peş peşe depremlerin meydana geldiğini duyurdu. Antayla Kaş açıklarındaki depremlerin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Görür, fay hatlarını işaret ederek "Helen-Kıbrıs yayında çok deprem oluyor" ifadelerini kullandı.Görür'ün açıklaması şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/71-deprem-olmus-tsunami-uyarisi-verilmisti-japonyada-bir-mega-deprem-daha-bekleniyor--1086668771.html
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deprem, antalya, naci görür, kaş, fay hattı
deprem, antalya, naci görür, kaş, fay hattı
Naci Görür Kaş depremini değerlendirdi: 'Helen-Kıbrıs yayında çok deprem oluyor'
Antalya Kaş açıklarındaki 4.1 ve 4.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Naci Görür, bölgedeki fay hatlarına ilişkin bilgi verirken "Helen-Kıbrıs yayında çok deprem oluyor" ifadelerini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde peş peşe depremlerin meydana geldiğini duyurdu. Antayla Kaş açıklarındaki depremlerin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Görür, fay hatlarını işaret ederek "Helen-Kıbrıs yayında çok deprem oluyor" ifadelerini kullandı.
Görür'ün açıklaması şöyle:
"Sanırım depremler Helen-Kıbrıs yayında ve Plini-Strabo hendeği üzerinde. Bu transform fay karaya doğru Fethiye-Burdur zonu ile devam ediyor. Helen-Kıbrıs yayında çok deprem oluyor."