https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/naci-gorur-kas-depremini-degerlendirdi-helen-kibris-yayinda-cok-deprem-oluyor-1086683034.html

Naci Görür Kaş depremini değerlendirdi: 'Helen-Kıbrıs yayında çok deprem oluyor'

Naci Görür Kaş depremini değerlendirdi: 'Helen-Kıbrıs yayında çok deprem oluyor'

Sputnik Türkiye

Antalya Kaş açıklarındaki 4.1 ve 4.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Naci... 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T16:23+0300

2024-08-09T16:23+0300

2024-08-09T16:23+0300

türkiye

deprem

antalya

naci görür

kaş

fay hattı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde peş peşe depremlerin meydana geldiğini duyurdu. Antayla Kaş açıklarındaki depremlerin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Görür, fay hatlarını işaret ederek "Helen-Kıbrıs yayında çok deprem oluyor" ifadelerini kullandı.Görür'ün açıklaması şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/71-deprem-olmus-tsunami-uyarisi-verilmisti-japonyada-bir-mega-deprem-daha-bekleniyor--1086668771.html

türkiye

antalya

kaş

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deprem, antalya, naci görür, kaş, fay hattı