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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/71-deprem-olmus-tsunami-uyarisi-verilmisti-japonyada-bir-mega-deprem-daha-bekleniyor--1086668771.html
7.1 deprem olmuş, tsunami uyarısı verilmişti: 'Japonya'da bir mega deprem daha bekleniyor'
7.1 deprem olmuş, tsunami uyarısı verilmişti: 'Japonya'da bir mega deprem daha bekleniyor'
Sputnik Türkiye
Japonya’da dün meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 13’e yükseldi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise yapılan “aşırı şiddetli deprem”... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T11:03+0300
2024-08-09T11:03+0300
dünya
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Japonya'da dün meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşmeye başladı. Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı Yangın ve Afet Yönetim Dairesi’nden edinilen bilgilere göre, Miyazaki, Kagoshima ve Kumamoto eyaletlerinde yaşayan 13 kişinin sarsıntı sırasında yaralandığı bildirildi. Bazı otoyol ve evlerde maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.Başbakan diplomatik ziyaretlerini iptal etti Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise, bugün yaptığı açıklamada önceden planlanan Orta Asya gezisini deprem nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA) dün yayınladığı “aşırı şiddetli deprem (MegaQuake)” uyarısına atıfta bulunan Kishida, “Bu uyarı ilk kez yayınlandığından insanların endişeli hissedeceklerini düşünüyorum. Dünkü deprem sonrasındaki çalışmaların ve muhtemel yeni depreme dair hazırlıkların yolunda gittiğinden emin olmak için önümüzdeki bir hafta boyunca ülkede kalmaya karar verdim" ifadelerini kullandı. Kishida, "Sonuç olarak, Orta Asya ve Moğolistan'a yapmayı planladığım ziyareti iptal etmeye karar verdim" dedi.Büyük bir deprem daha yaşanabilirDün Japonya'da merkez üssü Hyuga-nada Denizi açıkları olan 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, JMA sarsıntının yerel saat ile 16:43’te 30 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurmuştu. Miyazaki, Kochi, Oita, Kagoshima ve Ehime eyaletleri için tsunami uyarısı yayınlanırken, yüksekliği 1 metreyi bulan dalgaların oluşabileceği açıklanmıştı. Kıyı kesimlerde yaşayan sakinlere üst katlara ve yüksek kesimlere çıkma çağrısı yapılırken, kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı nedeniyle hava ve demiryolu ulaşımında gecikmeler yaşanmıştı.Depremin ardından ilk niteliğinde bir “aşırı şiddetli deprem (MegaQuake)” uyarısı yayınlayan JMA, Pasifik Okyanusu kıyısı boyunca uzanan Nankai Çukuru'nda 1 hafta içinde yeni çok büyük bir sarsıntı yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.
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7.1 deprem olmuş, tsunami uyarısı verilmişti: 'Japonya'da bir mega deprem daha bekleniyor'

11:03 09.08.2024
© AFP 2023 / RICHARD A. BROOKSTokyo Japonya
Tokyo Japonya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
© AFP 2023 / RICHARD A. BROOKS
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Japonya’da dün meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 13’e yükseldi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise yapılan “aşırı şiddetli deprem” uyarısının ardından önceden planlanan Orta Asya gezisini iptal ettiğini açıkladı.
Japonya'da dün meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşmeye başladı. Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı Yangın ve Afet Yönetim Dairesi’nden edinilen bilgilere göre, Miyazaki, Kagoshima ve Kumamoto eyaletlerinde yaşayan 13 kişinin sarsıntı sırasında yaralandığı bildirildi. Bazı otoyol ve evlerde maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Başbakan diplomatik ziyaretlerini iptal etti

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise, bugün yaptığı açıklamada önceden planlanan Orta Asya gezisini deprem nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA) dün yayınladığı “aşırı şiddetli deprem (MegaQuake)” uyarısına atıfta bulunan Kishida, “Bu uyarı ilk kez yayınlandığından insanların endişeli hissedeceklerini düşünüyorum. Dünkü deprem sonrasındaki çalışmaların ve muhtemel yeni depreme dair hazırlıkların yolunda gittiğinden emin olmak için önümüzdeki bir hafta boyunca ülkede kalmaya karar verdim" ifadelerini kullandı. Kishida, "Sonuç olarak, Orta Asya ve Moğolistan'a yapmayı planladığım ziyareti iptal etmeye karar verdim" dedi.

Büyük bir deprem daha yaşanabilir

Dün Japonya'da merkez üssü Hyuga-nada Denizi açıkları olan 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, JMA sarsıntının yerel saat ile 16:43’te 30 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurmuştu. Miyazaki, Kochi, Oita, Kagoshima ve Ehime eyaletleri için tsunami uyarısı yayınlanırken, yüksekliği 1 metreyi bulan dalgaların oluşabileceği açıklanmıştı. Kıyı kesimlerde yaşayan sakinlere üst katlara ve yüksek kesimlere çıkma çağrısı yapılırken, kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı nedeniyle hava ve demiryolu ulaşımında gecikmeler yaşanmıştı.
Depremin ardından ilk niteliğinde bir “aşırı şiddetli deprem (MegaQuake)” uyarısı yayınlayan JMA, Pasifik Okyanusu kıyısı boyunca uzanan Nankai Çukuru'nda 1 hafta içinde yeni çok büyük bir sarsıntı yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.
noodlee - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
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