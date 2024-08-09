https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/msbden-400den-fazla-albayin-emekli-edildigi-iddialarina-aciklama-1086681097.html

MSB'den 400'den fazla Albayın emekli edildiği iddialarına açıklama

MSB'den 400'den fazla Albayın emekli edildiği iddialarına açıklama

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada dolaşan bilgilere göre 400'den fazla Albayın emekli edildiği iddia edildi. Milli Savunma Bakanlığı ilk kez konu ile ilgili açıklama yaptı. MSB... 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T15:17+0300

2024-08-09T15:17+0300

2024-08-09T15:18+0300

türkiye

asker

albay

yaş

bakan

cumhurbaşkanı

milli savunma bakanlığı (msb)

tbmm milli savunma komisyonu

general

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Yüksek Askeri Şura sonrası sosyal medya hesaplarından yapılan 400 Albay emekli ettirildi iddiaları hakkında Milli Savunma Kaynakları yalanlamada bulundu.400'den fazla Albayın emekli edildiği bilgisinin doğru olmadığını belirten MSB kaynakları, ‘’Bu iddia tamamen yanlış ve asılsızdır. Albayların emeklilik süreçleri, mevcut yasal düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.’’ İfadesinde bulundu. MSB, kamuoyunu yanıltıcı bilgilere itibar etmemesi konusunda uyarıda bulundu.YAŞ Kararlarına yönelik sorular üzerine Bakanlık kaynakları şunları söyledi:“TSK’da görevli general/amiral ve albayların terfi ve emeklilik işlemleri 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 3 ve 8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nin ilgili maddeleri kapsamında icra edilmektedir. MSB tarafından, Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıkları ve tüm TSK’nın katılımı ile yaklaşık 1 yıl süren, titiz bir çalışma yapılmaktadır. YAŞ değerlendirmesine girecek general/amiral ve albayların; meslekî safahatları ayrıntılı olarak değerlendirilmektedir. Tüm bu çalışma, inceleme ve analizler; Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki, YAŞ Heyeti’nin değerlendirmelerine sunulmakta, heyetin değerlendirmeleri sonucu alınan YAŞ kararları, Cumhurbaşkanımızın onayı ile tekemmül etmesini müteakip, kamuoyu ile paylaşılmaktadır.'' şeklinde konuştu.'Emekli edilen Albay sayısı çok az'General ve Amiral rütbesi için asgari şartları açıklayan MSB; ''926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu gereği General/Amiral rütbelerine yükselebilmek için; asgari lisans düzeyinde eğitim şartı aranmaktır. Bu kapsamda, yükselme sırasında bulunan albay rütbesinde bir personel, kaynağı ne olursa olsun, ilgili mevzuatta gerekli terfi şartlarını sağlaması halinde ve kadro ihtiyacı kapsamında, Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki, Yüksek Askerî Şûra Heyeti’nin değerlendirmeleri neticesinde, dün olduğu gibi bugün de, generalliğe/amiralliğe yükseltilebilmektedir. Ayrıca, büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılan personelimizin de, özlük haklarına ilişkin herhangi bir hak kaybı bulunmamaktadır. Bu hususlara yönelik her türlü yasal düzenleme yapılmıştır. Sosyal medyada iddia edildiği gibi 400’den fazla Albayın emekli edildiği bilgisi doğru değildir, abartılı bir ifadedir. Emekli edilen Albay sayısı çok daha azdır. Emekli bildirimleri personelin kişilik haklarını korumak maksadıyla sadece ‘kişiye özel’ yapılmaktadır. Emekli edilen Albaylarla ilgili ortaya atılan iddialar doğru olmadığı gibi, TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda 455 Albayın görev süresi 2 yıl süreyle uzatılmıştır. TSK’da her bir personel kıymetlidir. Emeklilikle ilgili yapılan tüm değerlendirmeler TSK’nın ihtiyaçları, personelin mesleki safahati ve kadro durumuna göre yapılmaktadır.” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/yuksek-askeri-sura-kararlari-resmi-gazetede-23-general-ve-amiral-bir-ust-rutbeye-yukseltildi-1086425818.html

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