https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/mebten-valiliklere-yazi-gitti-veliler-dikkat-e-okul-uzerinden-kura-donemi-basliyor-1086662184.html

MEB'ten valiliklere yazı gitti, veliler dikkat: e-Okul üzerinden kura dönemi başlıyor

MEB'ten valiliklere yazı gitti, veliler dikkat: e-Okul üzerinden kura dönemi başlıyor

Sputnik Türkiye

2024-2025 eğitim-öğretim döneminde ilkokula kayıt yaptıran öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 28-30 Ağustos tarihleri... 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T06:59+0300

2024-08-09T06:59+0300

2024-08-09T07:30+0300

türkiye

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

e-okul

valilik

valilikler

kura

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Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili valiliklere gerekli tedbirlerin alınması için resmi yazı gönderdi. Yazıda, İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin şubeleri ve öğretmenlerinin, ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin ise sadece şubelerinin kura yöntemiyle e-Okul sistemi üzerinden belirleneceği hatırlatıldı. Bu işlemlerin "Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul 1. Sınıf Şubeleri ile Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul 5. Sınıf Şubelerinin e-Okul Üzerinden Belirlenmesine İlişkin Yönerge"ye uygun olarak yürütüleceği belirtildi.Bakanlık, kura işlemlerinin sorunsuz gerçekleşmesi için valiliklerin gerekli tüm önlemleri almasını istedi. Ayrıca, "Kura işleminden önce yapılacak iş ve işlemler" başlıklı 7. maddeye dikkat çekilerek, bu süreçte belirtilen adımların zamanında ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı.Yönetmelik ve yönerge hükümlerine titizlikle uyulmasının önemine değinilen yazıda, okul yönetimlerinin ve rehberlik servislerinin de velilerin talepleri doğrultusunda şube değişikliklerinde gerekli prosedürleri izlemesi gerektiği ifade edildi.

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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), e-okul, valilik, valilikler, kura