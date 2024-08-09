https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/mebten-valiliklere-yazi-gitti-veliler-dikkat-e-okul-uzerinden-kura-donemi-basliyor-1086662184.html
MEB'ten valiliklere yazı gitti, veliler dikkat: e-Okul üzerinden kura dönemi başlıyor
MEB'ten valiliklere yazı gitti, veliler dikkat: e-Okul üzerinden kura dönemi başlıyor
Sputnik Türkiye
2024-2025 eğitim-öğretim döneminde ilkokula kayıt yaptıran öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 28-30 Ağustos tarihleri... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T06:59+0300
2024-08-09T06:59+0300
2024-08-09T07:30+0300
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milli eğitim bakanlığı (meb)
e-okul
valilik
valilikler
kura
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Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili valiliklere gerekli tedbirlerin alınması için resmi yazı gönderdi. Yazıda, İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin şubeleri ve öğretmenlerinin, ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin ise sadece şubelerinin kura yöntemiyle e-Okul sistemi üzerinden belirleneceği hatırlatıldı. Bu işlemlerin "Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul 1. Sınıf Şubeleri ile Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul 5. Sınıf Şubelerinin e-Okul Üzerinden Belirlenmesine İlişkin Yönerge"ye uygun olarak yürütüleceği belirtildi.Bakanlık, kura işlemlerinin sorunsuz gerçekleşmesi için valiliklerin gerekli tüm önlemleri almasını istedi. Ayrıca, "Kura işleminden önce yapılacak iş ve işlemler" başlıklı 7. maddeye dikkat çekilerek, bu süreçte belirtilen adımların zamanında ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı.Yönetmelik ve yönerge hükümlerine titizlikle uyulmasının önemine değinilen yazıda, okul yönetimlerinin ve rehberlik servislerinin de velilerin talepleri doğrultusunda şube değişikliklerinde gerekli prosedürleri izlemesi gerektiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/bakan-ersoydan-dikkat-ceken-cevap-instagram-ne-zaman-acilacak-1086662672.html
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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), e-okul, valilik, valilikler, kura
meb, milli eğitim bakanlığı (meb), e-okul, valilik, valilikler, kura
MEB'ten valiliklere yazı gitti, veliler dikkat: e-Okul üzerinden kura dönemi başlıyor
06:59 09.08.2024 (güncellendi: 07:30 09.08.2024)
2024-2025 eğitim-öğretim döneminde ilkokula kayıt yaptıran öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 28-30 Ağustos tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden kura yöntemiyle belirlenecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili valiliklere gerekli tedbirlerin alınması için resmi yazı gönderdi. Yazıda, İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin şubeleri ve öğretmenlerinin, ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin ise sadece şubelerinin kura yöntemiyle e-Okul sistemi üzerinden belirleneceği hatırlatıldı. Bu işlemlerin "Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul 1. Sınıf Şubeleri ile Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul 5. Sınıf Şubelerinin e-Okul Üzerinden Belirlenmesine İlişkin Yönerge"ye uygun olarak yürütüleceği belirtildi.
Bakanlık, kura işlemlerinin sorunsuz gerçekleşmesi için valiliklerin gerekli tüm önlemleri almasını istedi. Ayrıca, "Kura işleminden önce yapılacak iş ve işlemler" başlıklı 7. maddeye dikkat çekilerek, bu süreçte belirtilen adımların zamanında ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı.
Yönetmelik ve yönerge hükümlerine titizlikle uyulmasının önemine değinilen yazıda, okul yönetimlerinin ve rehberlik servislerinin de velilerin talepleri doğrultusunda şube değişikliklerinde gerekli prosedürleri izlemesi gerektiği ifade edildi.