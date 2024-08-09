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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/kocaelinde-karavanlara-park-yasagi-1086691953.html
Kocaeli'nde karavanlara park yasağı
Kocaeli'nde karavanlara park yasağı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Darıca, İzmit, Kartepe, Gölcük ve Karamürsel ilçelerindeki bazı bölgelere karavan park edilmesi yasaklandı. 09.08.2024, Sputnik Türkiye
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu, 5 ilçede bazı bölgelere karavan park edilmesini yasakladı.Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, son günlerde karavanlar konusunda artan şikayetler üzerine harekete geçildi.Bu kapsamda, Darıca, İzmit, Kartepe, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde çok sayıda karavan park edildiği belirlendi. Söz konusu karavanların bu alanda park halinde uzun süre kaldığı ve vatandaşların araçlarına park alanı bulamadığı tespit edildi.1 Ağustos 2024 tarih ve 2024/1056 sayılı UTDK kararı ile Darıca Millet Bahçesi A otoparkı, Gölcük Değirmendere sahil şeridi, İzmit Cumhuriyet Mahallesi Gazi Sokak, Kartepe Eşme Mahallesi sahil şeridi, Karamürsel Altınkemer düğün salonu otoparkı ve Tepeköy Mahallesi Kordonboyu Caddesi üzerine karavan park edilmesi yasaklandı. Park yasağı, 12 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.Kocaeli Büyükşehir Belediye ana binasının arkasında bulunan otopark alanındaki düzensiz parklanmayı engellemek amacıyla 5 Ağustos 2024 tarih ve 2024/1071 sayılı UTDK kararıyla J7, J8, J9, J10 ve J11 numaralı alanlar "Geçici Karavan Park Alanı" olarak belirlendi.Bu alanlar dışında park etmek yasaklanırken, Kocaeli'de karavan park alanı ihtiyacını karşılamak için proje çalışmaları da devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/kocaeli-sahillerinde-denize-girmek-yasaklandi-1086660074.html
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kocaeli, darıca, izmit, kartepe, gölcük
kocaeli, darıca, izmit, kartepe, gölcük

Kocaeli'nde karavanlara park yasağı

22:17 09.08.2024 (güncellendi: 23:17 09.08.2024)
© İHA / CİHAN ATİKKocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu, 5 ilçede bazı bölgelere karavan park edilmesini yasakladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu, 5 ilçede bazı bölgelere karavan park edilmesini yasakladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
© İHA / CİHAN ATİK
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Kocaeli'nin Darıca, İzmit, Kartepe, Gölcük ve Karamürsel ilçelerindeki bazı bölgelere karavan park edilmesi yasaklandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu, 5 ilçede bazı bölgelere karavan park edilmesini yasakladı.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, son günlerde karavanlar konusunda artan şikayetler üzerine harekete geçildi.
Bu kapsamda, Darıca, İzmit, Kartepe, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde çok sayıda karavan park edildiği belirlendi. Söz konusu karavanların bu alanda park halinde uzun süre kaldığı ve vatandaşların araçlarına park alanı bulamadığı tespit edildi.
1 Ağustos 2024 tarih ve 2024/1056 sayılı UTDK kararı ile Darıca Millet Bahçesi A otoparkı, Gölcük Değirmendere sahil şeridi, İzmit Cumhuriyet Mahallesi Gazi Sokak, Kartepe Eşme Mahallesi sahil şeridi, Karamürsel Altınkemer düğün salonu otoparkı ve Tepeköy Mahallesi Kordonboyu Caddesi üzerine karavan park edilmesi yasaklandı. Park yasağı, 12 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediye ana binasının arkasında bulunan otopark alanındaki düzensiz parklanmayı engellemek amacıyla 5 Ağustos 2024 tarih ve 2024/1071 sayılı UTDK kararıyla J7, J8, J9, J10 ve J11 numaralı alanlar "Geçici Karavan Park Alanı" olarak belirlendi.
Bu alanlar dışında park etmek yasaklanırken, Kocaeli'de karavan park alanı ihtiyacını karşılamak için proje çalışmaları da devam ediyor.
deniz - plaj - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
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