https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/kocaeli-sahillerinde-denize-girmek-yasaklandi-1086660074.html
Kocaeli sahillerinde denize girmek yasaklandı
Kocaeli sahillerinde denize girmek yasaklandı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T00:45+0300
2024-08-09T00:45+0300
2024-08-09T00:45+0300
türkiye
kocaeli
sahil
deniz
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Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava ve deniz şartları sebebiyle 9 Ağustos Cuma günü ilçede Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.Vatandaşlardan yasağa uymaları, yasak kapsamı dışındaki cankurtaran hizmeti verilen bölgelerde mantar dubalar içerisinde denize girmeleri istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/sinopta-denizde-hortum-olustu-1086615436.html
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kocaeli, sahil, deniz
Kocaeli sahillerinde denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava ve deniz şartları sebebiyle 9 Ağustos Cuma günü ilçede Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.
Vatandaşlardan yasağa uymaları, yasak kapsamı dışındaki cankurtaran hizmeti verilen bölgelerde mantar dubalar içerisinde denize girmeleri istendi.