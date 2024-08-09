https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/kocaeli-sahillerinde-denize-girmek-yasaklandi-1086660074.html

Kocaeli sahillerinde denize girmek yasaklandı

Kocaeli sahillerinde denize girmek yasaklandı

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T00:45+0300

2024-08-09T00:45+0300

2024-08-09T00:45+0300

türkiye

kocaeli

sahil

deniz

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Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava ve deniz şartları sebebiyle 9 Ağustos Cuma günü ilçede Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.Vatandaşlardan yasağa uymaları, yasak kapsamı dışındaki cankurtaran hizmeti verilen bölgelerde mantar dubalar içerisinde denize girmeleri istendi.

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