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Tütün ürünleri ile sigaralara yeni düzenlenme: Sigara paketlerinde ne değişecek?
Tütün ürünleri ile sigaralara yeni düzenlenme: Sigara paketlerinde ne değişecek?
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Tütün mamulleri kulllanımının özendirilmesini önleyecek yeni tedbirler alındı. Nargilelik tütün mamulü paketlerine içeriğindeki tütün oranının yazılması... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
tütün
tütün ürünleri
tütün yasası
tütün mamulleri ve alkol dairesi
düzenleme
düzenleme
tarım ve orman bakanlığı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, nargilelik tütün mamulü paketlerine içeriğindeki tütün oranının yazılması zorunluluğu getirilirken renklendirici kullanılmasının da önüne geçilecek.Bakanlığın hazırladığı "Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyle, tütün mamullerinin teşvik edilmesi ve özendirilmesinin önlenmesi ve kayıt dışı tütün mamulü ticaretiyle mücadeleye yönelik yeni tedbirler alındı.Nargilelik tütün mamulü paketlerine, içeriğindeki tütün oranının yazılması zorunlu olacak. Bu zorunluluğun denetlenmesi amacıyla da gerekli altyapı hazırlıkları yürütülüyor.Nargilelik tütün mamulü iç ambalajı üzerine üretim tarihi ve kodlama bilgisi yazılacak. Bu paketler, silindir şeklinde olamayacak.Sigara paketlerinde hangi kodlama bilgileri zorunlu hale getirildi?Takip ve izlemeyi sağlamak amacıyla sigara paketlerinde kodlama bilgisi içeriği genişletilecek. Sigara paketlerinde üretime ait hat ve makine numarası ile vardiya numarası gibi bilgiler ile asgari "gün/ay/yıl" kodlaması, diğer tütün mamullerinde asgari "gün/ay/yıl" kodlanması zorunlu hale getirildi.Takip ve izlemeyi sağlamak amacıyla tütün mamulü paketleri üzerinde yer alan üretim tarihi bilgisi asgari "gün/ay/yıl" olarak bulunacak.Tütün mamulü kullanımının teşvik edilmesinin ve özendirilmesinin önlenmesine yönelik de nargilelik tütün mamulü üretiminde renklendirici kullanımı yasaklanırken sigara filtrelerinin silindirik form dışında herhangi bir şekilde olamayacağı da hüküm altına alındı.Sektörde faaliyet gösteren firmalara, ürünlerini düzenlemeye uygun hale getirmesi için 31 Mart 2025 tarihine kadar geçiş süreci tanındı. Bu tarihten sonra değişikliklere uygun olmayan ürünler piyasada bulunamayacak.'Uygulamada karşılaşılan sorunlar gideriliyor'Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yönetmelikte, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi ve gerekli birtakım unsurların eklenmesi amacıyla düzenlemeler yapıldığını belirtti.Düzenlemenin, kayıt dışı tütün mamulü ticaretiyle etkin mücadele edilmesi, tütün mamullerinin kullanımının teşvikinin ve özendirilmesinin önlenmesine yönelik hükümler içerdiğine işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231229/tutun-mamulleri-ve-alkollu-icki-satis-belgelerinin-2024-bedelleri-belirlendi-1079180758.html
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Tütün ürünleri ile sigaralara yeni düzenlenme: Sigara paketlerinde ne değişecek?

20:46 06.08.2024
© AFP 2023 / ANDREJ IVANOVKanada- Sigara
Kanada- Sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© AFP 2023 / ANDREJ IVANOV
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Tütün mamulleri kulllanımının özendirilmesini önleyecek yeni tedbirler alındı. Nargilelik tütün mamulü paketlerine içeriğindeki tütün oranının yazılması zorunluluğu getirilirken renklendirici kullanımı yasaklandı. Sigara paketlerinde kodlama bilgisi içeriği genişletilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, nargilelik tütün mamulü paketlerine içeriğindeki tütün oranının yazılması zorunluluğu getirilirken renklendirici kullanılmasının da önüne geçilecek.
Bakanlığın hazırladığı "Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyle, tütün mamullerinin teşvik edilmesi ve özendirilmesinin önlenmesi ve kayıt dışı tütün mamulü ticaretiyle mücadeleye yönelik yeni tedbirler alındı.
Nargilelik tütün mamulü paketlerine, içeriğindeki tütün oranının yazılması zorunlu olacak. Bu zorunluluğun denetlenmesi amacıyla da gerekli altyapı hazırlıkları yürütülüyor.
Nargilelik tütün mamulü iç ambalajı üzerine üretim tarihi ve kodlama bilgisi yazılacak. Bu paketler, silindir şeklinde olamayacak.

Sigara paketlerinde hangi kodlama bilgileri zorunlu hale getirildi?

Takip ve izlemeyi sağlamak amacıyla sigara paketlerinde kodlama bilgisi içeriği genişletilecek. Sigara paketlerinde üretime ait hat ve makine numarası ile vardiya numarası gibi bilgiler ile asgari "gün/ay/yıl" kodlaması, diğer tütün mamullerinde asgari "gün/ay/yıl" kodlanması zorunlu hale getirildi.
Takip ve izlemeyi sağlamak amacıyla tütün mamulü paketleri üzerinde yer alan üretim tarihi bilgisi asgari "gün/ay/yıl" olarak bulunacak.
Tütün mamulü kullanımının teşvik edilmesinin ve özendirilmesinin önlenmesine yönelik de nargilelik tütün mamulü üretiminde renklendirici kullanımı yasaklanırken sigara filtrelerinin silindirik form dışında herhangi bir şekilde olamayacağı da hüküm altına alındı.
Sektörde faaliyet gösteren firmalara, ürünlerini düzenlemeye uygun hale getirmesi için 31 Mart 2025 tarihine kadar geçiş süreci tanındı. Bu tarihten sonra değişikliklere uygun olmayan ürünler piyasada bulunamayacak.

'Uygulamada karşılaşılan sorunlar gideriliyor'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yönetmelikte, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi ve gerekli birtakım unsurların eklenmesi amacıyla düzenlemeler yapıldığını belirtti.
Düzenlemenin, kayıt dışı tütün mamulü ticaretiyle etkin mücadele edilmesi, tütün mamullerinin kullanımının teşvikinin ve özendirilmesinin önlenmesine yönelik hükümler içerdiğine işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:
"Piyasaya arz uygunluk belgelerinin verilmesinde uyulması zorunlu teknik düzenlemeler arasında yer alan Türk standartlarında daha önce yapılan değişiklik sonrasında, '(TS) 13444 Puro ve Sigarillo Standardı'ndaki düzenlemelerle yönetmeliğin ilgili hükümlerinin uyumlu hale getirilmesi amacıyla değişiklik yapılması gereği hasıl oldu. Bu minvalde, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle tütün mamullerinin üretim şeklinde ve piyasaya arzında birtakım düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Tütün mamulü ticaretinde kayıt dışılığı önlemeye yönelik etkin bir takip mekanizması oluşturuyor ve özendirici birtakım unsurları ortadan kaldırıyoruz."
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