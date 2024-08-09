https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/izmirde-buzdolabinda-kadin-cesedi-bulunan-teknenin-sahibi-tutuklandi-1086691440.html
İzmir'de buzdolabında kadın cesedi bulunan teknenin sahibi tutuklandı
İzmir'de buzdolabında kadın cesedi bulunan teknenin sahibi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir teknede buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı. Tutuklanan zanlının... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T22:05+0300
2024-08-09T22:05+0300
2024-08-09T22:40+0300
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Bostanlı balıkçı barınağında bir teknenin buzdolabında bulunan kadının ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan tekne sahibi Ş.A. (37), eşi B.A. (39) ve teknede tamir işleri yapan K.B.Ö'nün (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.A, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kıskançlık yüzünden öldürmüşŞ.A'nın emniyetteki ifadesinde, yaşamını yitiren Hilmiye Tuğba Esgin'in arkadaşı olduğunu, teknede bir süredir birlikte yaşadıklarını, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sonrasında öldürdüğünü söylediği belirtildi.Cinayete ait görüntüler ortaya çıktıÖte yandan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Balıkçı barınağı yakınlarındaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli ile maktulün teknede buluştuğu, şüphelinin tekneye kovayla buz taşıdığı anlar yer aldı.Ne olmuştu?İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki gün önce Bostanlı balıkçı barınağında bir teknedeki buzdolabının içine gizlenmiş kadın cesedi bulunmuştu. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e (24) ait olduğu belirlenmişti.Olayla ilgili tekne sahibi Ş.A, eşi B.A. ve teknede tamir işleri yapan K.B.Ö. gözaltına alınmıştı.
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izmir, karşıyaka, buzdolabı
izmir, karşıyaka, buzdolabı
İzmir'de buzdolabında kadın cesedi bulunan teknenin sahibi tutuklandı
22:05 09.08.2024 (güncellendi: 22:40 09.08.2024)
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir teknede buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı. Tutuklanan zanlının ifadesinde, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmanın ardından Hilmiye Tuğba Esgin'i öldürdüğünü söylediği belirtildi.
Bostanlı balıkçı barınağında bir teknenin buzdolabında bulunan kadının ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan tekne sahibi Ş.A. (37), eşi B.A. (39) ve teknede tamir işleri yapan K.B.Ö'nün (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.A, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kıskançlık yüzünden öldürmüş
Ş.A'nın emniyetteki ifadesinde, yaşamını yitiren Hilmiye Tuğba Esgin'in arkadaşı olduğunu, teknede bir süredir birlikte yaşadıklarını, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sonrasında öldürdüğünü söylediği belirtildi.
Cinayete ait görüntüler ortaya çıktı
Öte yandan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Balıkçı barınağı yakınlarındaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli ile maktulün teknede buluştuğu, şüphelinin tekneye kovayla buz taşıdığı anlar yer aldı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki gün önce Bostanlı balıkçı barınağında bir teknedeki buzdolabının içine gizlenmiş kadın cesedi bulunmuştu. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e (24) ait olduğu belirlenmişti.
Olayla ilgili tekne sahibi Ş.A, eşi B.A. ve teknede tamir işleri yapan K.B.Ö. gözaltına alınmıştı.