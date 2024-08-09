https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/izmirde-buzdolabinda-kadin-cesedi-bulunan-teknenin-sahibi-tutuklandi-1086691440.html

İzmir'de buzdolabında kadın cesedi bulunan teknenin sahibi tutuklandı

İzmir'de buzdolabında kadın cesedi bulunan teknenin sahibi tutuklandı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir teknede buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı. Tutuklanan zanlının... 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T22:05+0300

2024-08-09T22:05+0300

2024-08-09T22:40+0300

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Bostanlı balıkçı barınağında bir teknenin buzdolabında bulunan kadının ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan tekne sahibi Ş.A. (37), eşi B.A. (39) ve teknede tamir işleri yapan K.B.Ö'nün (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.A, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kıskançlık yüzünden öldürmüşŞ.A'nın emniyetteki ifadesinde, yaşamını yitiren Hilmiye Tuğba Esgin'in arkadaşı olduğunu, teknede bir süredir birlikte yaşadıklarını, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sonrasında öldürdüğünü söylediği belirtildi.Cinayete ait görüntüler ortaya çıktıÖte yandan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Balıkçı barınağı yakınlarındaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli ile maktulün teknede buluştuğu, şüphelinin tekneye kovayla buz taşıdığı anlar yer aldı.Ne olmuştu?İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki gün önce Bostanlı balıkçı barınağında bir teknedeki buzdolabının içine gizlenmiş kadın cesedi bulunmuştu. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e (24) ait olduğu belirlenmişti.Olayla ilgili tekne sahibi Ş.A, eşi B.A. ve teknede tamir işleri yapan K.B.Ö. gözaltına alınmıştı.

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