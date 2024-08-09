https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/istanbulspor-baskani-sarialioglunun-hak-mahrumiyeti-cezasi-kaldirildi-1086692132.html
İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu'nun hak mahrumiyeti cezası kaldırıldı
İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu'nun hak mahrumiyeti cezası kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu'nun 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T22:55+0300
2024-08-09T22:55+0300
2024-08-09T23:17+0300
spor
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
istanbulspor
ecmel faik sarıalioğlu
hak mahrumiyeti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.TFF'den yapılan açıklamada, mevzuatta yapılan değişiklik üzerine hak mahrumiyeti talebi yönünden yargılamanın iadesi talebinin kabul edildiği ve dosyanın yeniden incelemeye alınmasına karar verildiği belirtildi.Karara göre Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun 2 Mayıs'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen 45 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırıldığı ifade edildi.
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pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), istanbulspor, ecmel faik sarıalioğlu, hak mahrumiyeti
pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), istanbulspor, ecmel faik sarıalioğlu, hak mahrumiyeti
İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu'nun hak mahrumiyeti cezası kaldırıldı
22:55 09.08.2024 (güncellendi: 23:17 09.08.2024)
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu'nun 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.
TFF'den yapılan açıklamada, mevzuatta yapılan değişiklik üzerine hak mahrumiyeti talebi yönünden yargılamanın iadesi talebinin kabul edildiği ve dosyanın yeniden incelemeye alınmasına karar verildiği belirtildi.
Karara göre Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun 2 Mayıs'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen 45 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırıldığı ifade edildi.