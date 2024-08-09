https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/istanbulspor-baskani-sarialioglunun-hak-mahrumiyeti-cezasi-kaldirildi-1086692132.html

İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu'nun hak mahrumiyeti cezası kaldırıldı

İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu'nun hak mahrumiyeti cezası kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu'nun 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T22:55+0300

2024-08-09T22:55+0300

2024-08-09T23:17+0300

spor

pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

istanbulspor

ecmel faik sarıalioğlu

hak mahrumiyeti

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.TFF'den yapılan açıklamada, mevzuatta yapılan değişiklik üzerine hak mahrumiyeti talebi yönünden yargılamanın iadesi talebinin kabul edildiği ve dosyanın yeniden incelemeye alınmasına karar verildiği belirtildi.Karara göre Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun 2 Mayıs'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen 45 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırıldığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/super-ligden-15-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1084358024.html

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pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), istanbulspor, ecmel faik sarıalioğlu, hak mahrumiyeti