https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/super-ligden-15-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1084358024.html

Süper Lig'den 15 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'den 15 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 15 kulübü PFDK'ya sevk etti. 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T17:58+0300

2024-05-30T17:58+0300

2024-05-30T17:58+0300

spor

pfdk

süper lig

türkiye futbol federasyonu (tff)

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TFF'den yapılan açıklamada, ligin 38'inci ve son haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Bitexen Antalyaspor, EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük, Yılport Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve Çaykur Rizespor'un disipline gönderildiği belirtildi.İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile Samsunsporlu futbolcu Yunus Emre Çift'in de çeşitli sebeplerle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği aktarıldı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pfdk, süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff)