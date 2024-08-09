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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/israil-kararini-verdi-ateskes-ve-esir-takasi-muzakereleri-icin-heyet-gonderecek-1086675157.html
İsrail kararını verdi: Ateşkes ve esir takası müzakereleri için heyet gönderecek
İsrail kararını verdi: Ateşkes ve esir takası müzakereleri için heyet gönderecek
Sputnik Türkiye
İsrail, Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere 15 Ağustos'ta müzakere heyeti göndereceğini duyurdu. 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T13:04+0300
2024-08-09T13:04+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu
israil ordusu (idf)
israil-filistin sorunu
filistin
filistin sorunu
müzakere
abd
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İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "ABD ve arabulucuların teklifi üzerine İsrail, 15 Ağustos'ta müzakere heyetini, esir takası anlaşmasının uygulanmasına ilişkin ayrıntıların sonuçlandırılması için sonradan belirlenecek yere gönderecek" ifadesi kullanıldı.Öte yandan, Hamas'tan İsrail'in duyurusuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.Yakınları Gazze'de tutulan İsraillilerden Netanyahu'ya çağrıYakınları Gazze'de esir tutulan İsrailliler, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya gelecek hafta yapılması planlanan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için 'liderlik gösterme' çağrısında bulundu.İsrailli esirlerin aileleri tarafından, X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, arabuluculuk girişimleri için ABD, Mısır ve Katar liderlerine çabaları dolayısıyla teşekkür edildi ve destek mesajı verildi.İsrail hükümetine Gazze'de esir tutulanların geri getirilmesi için 'liderlik gösterme' çağrısı yapılan açıklamada, Netanyahu'dan esir takası anlaşmasında eksik olan detayların tamamlanması istendi.ABD, Mısır ve Katar'dan yapılan ortak açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve esir değişimi için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakereleri yeniden başlatma çağrısı yapılmıştı.Ortak açıklama, ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin imzasıyla yayımlanmıştı.Yedioth Ahronot gazetesinin 3 Ağustos'taki haberine göre ise İsrail dış istihbarat servisi Mossad Şefi David Barnea, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in Başkanı Ronen Bar, İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) Başkanı Tümgeneral Ghassan Alian'dan oluşan ve Kahire'ye giden müzakere heyeti aynı gün geri dönmüştü.Müzakere heyetinin geri dönme nedenlerinden birinin Netanyahu ile ordu arasında esir takası müzakerelerinde yaşanan anlaşmazlık olduğu ifade edilmiş ancak buna ilişkin detay verilmemişti.ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.Biden, bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu, 'belirlenen hedefler' gerçekleşinceye kadar Gazze’deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar"ın olduğunu öne sürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/gazpromdan-aciklama-kursk-bolgesindeki-catismalar-avrupaya-dogalgaz-sevkiyatini-etkiledi-mi-1086674373.html
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İsrail kararını verdi: Ateşkes ve esir takası müzakereleri için heyet gönderecek

13:04 09.08.2024
© AP Photo / Luca Brunoİsrail Gazze Filistin Refah Sınır Kapısı saldırı hastane Filistinli çocuk
İsrail Gazze Filistin Refah Sınır Kapısı saldırı hastane Filistinli çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Luca Bruno
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İsrail, Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere 15 Ağustos'ta müzakere heyeti göndereceğini duyurdu.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "ABD ve arabulucuların teklifi üzerine İsrail, 15 Ağustos'ta müzakere heyetini, esir takası anlaşmasının uygulanmasına ilişkin ayrıntıların sonuçlandırılması için sonradan belirlenecek yere gönderecek" ifadesi kullanıldı.
Öte yandan, Hamas'tan İsrail'in duyurusuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yakınları Gazze'de tutulan İsraillilerden Netanyahu'ya çağrı

Yakınları Gazze'de esir tutulan İsrailliler, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya gelecek hafta yapılması planlanan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için 'liderlik gösterme' çağrısında bulundu.

İsrailli esirlerin aileleri tarafından, X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, arabuluculuk girişimleri için ABD, Mısır ve Katar liderlerine çabaları dolayısıyla teşekkür edildi ve destek mesajı verildi.

İsrail hükümetine Gazze'de esir tutulanların geri getirilmesi için 'liderlik gösterme' çağrısı yapılan açıklamada, Netanyahu'dan esir takası anlaşmasında eksik olan detayların tamamlanması istendi.

ABD, Mısır ve Katar'dan yapılan ortak açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve esir değişimi için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakereleri yeniden başlatma çağrısı yapılmıştı.

Ortak açıklama, ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin imzasıyla yayımlanmıştı.

Yedioth Ahronot gazetesinin 3 Ağustos'taki haberine göre ise İsrail dış istihbarat servisi Mossad Şefi David Barnea, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in Başkanı Ronen Bar, İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) Başkanı Tümgeneral Ghassan Alian'dan oluşan ve Kahire'ye giden müzakere heyeti aynı gün geri dönmüştü.

Müzakere heyetinin geri dönme nedenlerinden birinin Netanyahu ile ordu arasında esir takası müzakerelerinde yaşanan anlaşmazlık olduğu ifade edilmiş ancak buna ilişkin detay verilmemişti.

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

Biden, bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu, 'belirlenen hedefler' gerçekleşinceye kadar Gazze’deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar"ın olduğunu öne sürmüştü.
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