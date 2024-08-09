https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/cok-aci-oldugu-icin-yasaklanan-noddle-supermarketlere-geri-dondu-halk-kutlama-yapti--1086667761.html
Çok acı olduğu için yasaklanan noddle süpermarketlere geri döndü: Halk kutlama yaptı
Çok acı olduğu için yasaklanan noddle süpermarketlere geri döndü: Halk kutlama yaptı
Sputnik Türkiye
Kopenhag'da marketlerden sağlıksız olduğu için kaldırılan bir noodle markası, tekrar yapılan itirazlar sonrası geri gelince halkın festival havasında bir... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T10:25+0300
2024-08-09T10:25+0300
2024-08-09T10:25+0300
dünya
danimarka
güney kore
noodle
erişte
kutlama
market
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Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da perşembe günü aşırı acı oldukları gerekçesiyle yasaklanan Güney Koreli Buldak ramen eriştelerinin süpermarket raflarına geri dönmesi büyük bir sevinçle kutlandı. Haziran ayında Danimarka Gıda ve Veterinerlik İdaresi, bu ramen çeşitlerinin ciddi sağlık riski oluşturduğunu belirterek üç çeşidi yasaklamıştı. Ancak yapılan ek incelemeler sonucunda iki çeşidin yasağı kaldırıldı.Firma yasağın kaldırılması ardından Kopenhag'da bir kutlama düzenlerken, etkinliğe birçok erişte sever insan katıldı. Dans edilen ve bir parti havasının döndüğü etkinlikte birçok kişi de yasaklanacağı için 50 -100 adet aldıkları noodleları iade etmeye de geldi. Danimarka Gıda ve Veterinerlik İdaresi, özellikle sosyal medyada yaygınlaşan gençlerin başlattığı 'en acı ramen yeme challenge' gibi tehlikeli trendler yapılması ardından olaya ilişkin soruşturma başlatmış ve ürünü marketlerden kaldırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/en-hizli-cay-icme-yarismasi-3-dakikada-6-bardak-cay-icmek-icin-yaristilar-1086658934.html
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danimarka, güney kore, noodle, erişte, kutlama, market
danimarka, güney kore, noodle, erişte, kutlama, market
Çok acı olduğu için yasaklanan noddle süpermarketlere geri döndü: Halk kutlama yaptı
Kopenhag'da marketlerden sağlıksız olduğu için kaldırılan bir noodle markası, tekrar yapılan itirazlar sonrası geri gelince halkın festival havasında bir kutlama yaptığı görüldü.
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da perşembe günü aşırı acı oldukları gerekçesiyle yasaklanan Güney Koreli Buldak ramen eriştelerinin süpermarket raflarına geri dönmesi büyük bir sevinçle kutlandı. Haziran ayında Danimarka Gıda ve Veterinerlik İdaresi, bu ramen çeşitlerinin ciddi sağlık riski oluşturduğunu belirterek üç çeşidi yasaklamıştı. Ancak yapılan ek incelemeler sonucunda iki çeşidin yasağı kaldırıldı.
Firma yasağın kaldırılması ardından Kopenhag'da bir kutlama düzenlerken, etkinliğe birçok erişte sever insan katıldı. Dans edilen ve bir parti havasının döndüğü etkinlikte birçok kişi de yasaklanacağı için 50 -100 adet aldıkları noodleları iade etmeye de geldi.
Danimarka Gıda ve Veterinerlik İdaresi, özellikle sosyal medyada yaygınlaşan gençlerin başlattığı 'en acı ramen yeme challenge' gibi tehlikeli trendler yapılması ardından olaya ilişkin soruşturma başlatmış ve ürünü marketlerden kaldırmıştı.