https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/cok-aci-oldugu-icin-yasaklanan-noddle-supermarketlere-geri-dondu-halk-kutlama-yapti--1086667761.html

Çok acı olduğu için yasaklanan noddle süpermarketlere geri döndü: Halk kutlama yaptı

Çok acı olduğu için yasaklanan noddle süpermarketlere geri döndü: Halk kutlama yaptı

Sputnik Türkiye

Kopenhag'da marketlerden sağlıksız olduğu için kaldırılan bir noodle markası, tekrar yapılan itirazlar sonrası geri gelince halkın festival havasında bir... 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T10:25+0300

2024-08-09T10:25+0300

2024-08-09T10:25+0300

dünya

danimarka

güney kore

noodle

erişte

kutlama

market

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/09/1086667409_0:200:1127:833_1920x0_80_0_0_990d6807cac04854ee086088586dc228.png

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da perşembe günü aşırı acı oldukları gerekçesiyle yasaklanan Güney Koreli Buldak ramen eriştelerinin süpermarket raflarına geri dönmesi büyük bir sevinçle kutlandı. Haziran ayında Danimarka Gıda ve Veterinerlik İdaresi, bu ramen çeşitlerinin ciddi sağlık riski oluşturduğunu belirterek üç çeşidi yasaklamıştı. Ancak yapılan ek incelemeler sonucunda iki çeşidin yasağı kaldırıldı.Firma yasağın kaldırılması ardından Kopenhag'da bir kutlama düzenlerken, etkinliğe birçok erişte sever insan katıldı. Dans edilen ve bir parti havasının döndüğü etkinlikte birçok kişi de yasaklanacağı için 50 -100 adet aldıkları noodleları iade etmeye de geldi. Danimarka Gıda ve Veterinerlik İdaresi, özellikle sosyal medyada yaygınlaşan gençlerin başlattığı 'en acı ramen yeme challenge' gibi tehlikeli trendler yapılması ardından olaya ilişkin soruşturma başlatmış ve ürünü marketlerden kaldırmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/en-hizli-cay-icme-yarismasi-3-dakikada-6-bardak-cay-icmek-icin-yaristilar-1086658934.html

danimarka

güney kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

danimarka, güney kore, noodle, erişte, kutlama, market