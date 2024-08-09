https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/general-ve-amirallerin-atamasi-resmi-gazetede-1086659671.html
General ve amirallerin ataması Resmi Gazete'de
General ve amirallerin ataması Resmi Gazete'de
Sputnik Türkiye
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı 187 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T00:17+0300
2024-08-09T00:17+0300
2024-08-09T00:32+0300
türkiye
general
general
amiral
resmi gazete
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 117 generalin ataması yapıldı.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 32 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 38 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/yuksek-askeri-sura-kararlari-resmi-gazetede-23-general-ve-amiral-bir-ust-rutbeye-yukseltildi-1086425818.html
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general, general, amiral, resmi gazete, recep tayyip erdoğan
general, general, amiral, resmi gazete, recep tayyip erdoğan
General ve amirallerin ataması Resmi Gazete'de
00:17 09.08.2024 (güncellendi: 00:32 09.08.2024)
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı 187 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 117 generalin ataması yapıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 32 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 38 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.