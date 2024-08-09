https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/general-ve-amirallerin-atamasi-resmi-gazetede-1086659671.html

General ve amirallerin ataması Resmi Gazete'de

General ve amirallerin ataması Resmi Gazete'de

Sputnik Türkiye

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı 187 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T00:17+0300

2024-08-09T00:17+0300

2024-08-09T00:32+0300

türkiye

general

general

amiral

resmi gazete

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 117 generalin ataması yapıldı.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 32 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 38 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/yuksek-askeri-sura-kararlari-resmi-gazetede-23-general-ve-amiral-bir-ust-rutbeye-yukseltildi-1086425818.html

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general, general, amiral, resmi gazete, recep tayyip erdoğan