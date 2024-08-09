Erdoğan: Sporcularımızın sorumlu davranarak topluma ve gençlerimize örnek olmalarını istiyoruz
19:16 09.08.2024 (güncellendi: 19:38 09.08.2024)
© AA / Serhat ÇağdaşCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programına katılarak konuşma yaptı.
© AA / Serhat Çağdaş
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
2024-2025 sezonunda tüm takımlarımıza başarılar diliyor, gerek heyecan seviyesi gerekse centilmenlik düzeyi yüksek bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz.
Hangi sebeple olursa olsun futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi, her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir.
Herkesin tuttuğu bir takımı, oyununa hayranlık duyduğu bir oyuncusu vardır. Ama hiçbiri ülkemizin huzurundan daha önemli değildir. Sporun birleştiren, birliğimizi perçinleyen ruhuna çok fazla ihtiyaç duyuyoruz. Milyonların ilgiyle takip ettiği sporcularımızın da gençlerimize örnek olmalarını istiyoruz.
Milyonların ilgiyle, beğeniyle takip ettiği sporcularımızın da sorumlu davranarak topluma ve gençlerimize örnek olmalarını istiyoruz.
2002 yılında Türkiye genelinde 595 futbol sahası varken, biz bunu 2,5 kat artışla bin 365'e çıkardık.
Bugüne kadar hiçbir ayrım yapmadan Türk futboluna katkı yapan her girişimi teşvik ettim. Her türlü sıkıntılarında ve sevinçlerinde yanlarında olmaya, hakkaniyetli çizgimizi korumaya çalıştık.
Süper Lig takımlarında oynayan gençlerimizin sayısı azalıyorsa, bunun manası yeni futbolcuların yetişmesinde bir tıkanıklık var demektir.