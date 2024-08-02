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Kaymakam ve AK Parti İlçe Başkanı dahil 11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kaymakam ve AK Parti İlçe Başkanı dahil 11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Kadıköy’deki yol yapım çalışmasını inceledikten sonra Keşan Kaymakamı ve AK Parti Keşan İlçe Başkanı’nın da bulunduğu 11 kişi... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
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Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, ilçeye bağlı Kadıköy’de Edirne İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen yol yapım çalışmasını incelemek için Kadıköy’e gitti.Kadıköy Muhtarlığı tarafından, yol yapım çalışmasını inceleyen Yılmaz, Kılınç ile beraberindeki personele, aralarında tavuk etinin de yer aldığı ikramda bulunuldu.Yemek yiyen Kaymakam, İlçe Başkanı ile Edirne İl Özel İdaresi personeli, çalışmanın tamamlanmasıyla köyden ayrıldı.Kaymakam Yılmaz ve İlçe Başkanı Kılınç’ın da yer aldığı 11 kişi, akşam saatlerinde mide bulantısı şikayeti ile Keşan Devlet Hastanesi’ne başvurdu.Gıda zehirlenmesinden şüphelenilen 11 kişi tedavi altına alındı. Serum bağlanan Cemalettin Yılmaz, Gürcan Kılınç ve İl Özel İdaresi personeli, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/cezaevinde-gida-zehirlenmesi-sosyal-medyada-olum-haberlerini-goren-aileler-cezaevi-onunde-toplandi-1086192513.html
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Kaymakam ve AK Parti İlçe Başkanı dahil 11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

00:14 02.08.2024
© İHA / İLKER GÜREL-Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Kadıköy'deki yol yapım çalışmasını inceledikten sonra Keşan Kaymakamı ve AK Parti Keşan İlçe Başkanı'nın da bulunduğu 11 kişi, akşam saatlerinde "Gıda zehirlenmesi" şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Kadıköy'deki yol yapım çalışmasını inceledikten sonra Keşan Kaymakamı ve AK Parti Keşan İlçe Başkanı'nın da bulunduğu 11 kişi, akşam saatlerinde Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
© İHA / İLKER GÜREL-
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Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Kadıköy’deki yol yapım çalışmasını inceledikten sonra Keşan Kaymakamı ve AK Parti Keşan İlçe Başkanı’nın da bulunduğu 11 kişi, akşam saatlerinde “Gıda zehirlenmesi” şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, ilçeye bağlı Kadıköy’de Edirne İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen yol yapım çalışmasını incelemek için Kadıköy’e gitti.
Kadıköy Muhtarlığı tarafından, yol yapım çalışmasını inceleyen Yılmaz, Kılınç ile beraberindeki personele, aralarında tavuk etinin de yer aldığı ikramda bulunuldu.
Yemek yiyen Kaymakam, İlçe Başkanı ile Edirne İl Özel İdaresi personeli, çalışmanın tamamlanmasıyla köyden ayrıldı.
Kaymakam Yılmaz ve İlçe Başkanı Kılınç’ın da yer aldığı 11 kişi, akşam saatlerinde mide bulantısı şikayeti ile Keşan Devlet Hastanesi’ne başvurdu.
Gıda zehirlenmesinden şüphelenilen 11 kişi tedavi altına alındı. Serum bağlanan Cemalettin Yılmaz, Gürcan Kılınç ve İl Özel İdaresi personeli, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Cezaevinde gıda zehirlenmesi: Sosyal medyada ölüm haberlerini gören aileler cezaevi önünde toplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
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Cezaevinde gıda zehirlenmesi: Sosyal medyada ölüm haberlerini gören aileler cezaevi önünde toplandı
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