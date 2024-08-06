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İTO Başkanı Avdagiç'ten 'kredi kartı' ve 'POS ile ödeme' açıklaması
İTO Başkanı Avdagiç'ten 'kredi kartı' ve 'POS ile ödeme' açıklaması
Sputnik Türkiye
İTO Başkanı Avdagiç, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasına ilişkin, "Mükellefler POS cihazını bayii, alt bayii gibi sözleşmeye istinaden başka işyerlerine... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T22:06+0300
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türkiye
şekib avdagiç
istanbul ticaret odası (ito)
indiyum kalay oksit (ito)
pos
pos cihazı
ödeme
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden yayınladığı "Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Ödemelere İlişkin Açıklama"ya dair görüşlerini paylaştı.Avdagiç, şirketlerin kredi kartı kullanımı ile ilgili yapılan düzenleme sonrası dün piyasalarda yaşanan sıkıntılı süreçle ilgili Oda üyelerinden gelen yoğun ve ısrarlı talepler üzerine, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile yaptıkları görüşmenin olumlu netice verdiğini belirtti.Avdagiç, özellikle bayilik sistemiyle çalışan hırdavat, otomotiv, elektrik, telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri sektörlerinde binlerce üyenin ve işletme sahibini endişeye sevk eden sorun çözüldüğünü ifade etti.Avdagiç, yayınladığı mesajında şunları kaydetti:"Gelir İdaresi Başkanlığı bugün yaptığı açıklama ile iki önemli konuda tereddüdü ortadan kaldırdı.1- Mükellefler POS cihazını bayii, alt bayii gibi sözleşmeye istinaden başka iş yerlerine kullandırmaları durumunda cezaya muhatap değiller. Tahsilatlarını yapan mükellefler, 213 sayılı Kanunda yer alan hükümler gereğince belge düzenleme, hasılatları kaydetme ve diğer yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeleri şartıyla POS cihazlarını kullandırabilecekler.2- Mal ve hizmet alımlarında müşteri ile ödemeyi yapan kart sahibinin farklı kişiler olması da cezaya tabi değil. Yani ödemeyi yapan kart sahibinin kim olduğu değil, işlemin kayıt içinde gerçekleşmesi önemli."Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a da konuya ivedi şekilde açıklık getirdikleri ve üyeleri ferahlattıkları için teşekkür ettiğini belirterek, "Her şey daha çok üretim, daha çok ticaret, daha çok ihracat, daha çok istihdam için" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/ito-baskani-sekib-avdagicten-faiz-aciklamasi-1084863899.html
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şekib avdagiç, istanbul ticaret odası (ito), indiyum kalay oksit (ito), pos, pos cihazı, ödeme, ödeme sistemi, mehmet şimşek, ömer bolat
şekib avdagiç, istanbul ticaret odası (ito), indiyum kalay oksit (ito), pos, pos cihazı, ödeme, ödeme sistemi, mehmet şimşek, ömer bolat

İTO Başkanı Avdagiç'ten 'kredi kartı' ve 'POS ile ödeme' açıklaması

22:06 06.08.2024 (güncellendi: 22:14 06.08.2024)
© İHAŞekib Avdagiç
Şekib Avdagiç - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© İHA
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İTO Başkanı Avdagiç, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasına ilişkin, "Mükellefler POS cihazını bayii, alt bayii gibi sözleşmeye istinaden başka işyerlerine kullandırmaları durumunda cezaya muhatap değiller. Mal ve hizmet alımlarında müşteri ile ödemeyi yapan kart sahibinin farklı kişiler olması da cezaya tabi değil" ifadelerini kullandı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden yayınladığı "Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Ödemelere İlişkin Açıklama"ya dair görüşlerini paylaştı.
Avdagiç, şirketlerin kredi kartı kullanımı ile ilgili yapılan düzenleme sonrası dün piyasalarda yaşanan sıkıntılı süreçle ilgili Oda üyelerinden gelen yoğun ve ısrarlı talepler üzerine, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile yaptıkları görüşmenin olumlu netice verdiğini belirtti.
Avdagiç, özellikle bayilik sistemiyle çalışan hırdavat, otomotiv, elektrik, telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri sektörlerinde binlerce üyenin ve işletme sahibini endişeye sevk eden sorun çözüldüğünü ifade etti.
Avdagiç, yayınladığı mesajında şunları kaydetti:
"Gelir İdaresi Başkanlığı bugün yaptığı açıklama ile iki önemli konuda tereddüdü ortadan kaldırdı.
1- Mükellefler POS cihazını bayii, alt bayii gibi sözleşmeye istinaden başka iş yerlerine kullandırmaları durumunda cezaya muhatap değiller. Tahsilatlarını yapan mükellefler, 213 sayılı Kanunda yer alan hükümler gereğince belge düzenleme, hasılatları kaydetme ve diğer yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeleri şartıyla POS cihazlarını kullandırabilecekler.
2- Mal ve hizmet alımlarında müşteri ile ödemeyi yapan kart sahibinin farklı kişiler olması da cezaya tabi değil. Yani ödemeyi yapan kart sahibinin kim olduğu değil, işlemin kayıt içinde gerçekleşmesi önemli."
Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a da konuya ivedi şekilde açıklık getirdikleri ve üyeleri ferahlattıkları için teşekkür ettiğini belirterek, "Her şey daha çok üretim, daha çok ticaret, daha çok ihracat, daha çok istihdam için" ifadesini kullandı.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
EKONOMİ
İTO Başkanı Şekib Avdagiç'ten 'faiz' açıklaması
14 Haziran , 20:45
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