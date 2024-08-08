https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/afrikada-maymun-cicegi-alarmi-acil-durum-ilan-edilecek-1086654501.html

Afrika'da Maymun Çiçeği alarmı: Acil durum ilan edilecek

Afrika'da Maymun Çiçeği alarmı: Acil durum ilan edilecek

Sputnik Türkiye

Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırlarını da aşan ve hızla yayılan Maymun Çiçeği'ne karşı Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) acil durum ilan... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T21:23+0300

2024-08-08T21:23+0300

2024-08-08T21:23+0300

dünya

afrika

maymun çiçeği virüsü

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

afrika hastalık kontrol ve önleme merkezi (africa cdc)

tedros adhanom ghebreyesus

biontech

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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Genel Müdürü Jean Kaseya yaptığı açıklamada Afrika'da bildirilen vakaların 2022-2023 yılları arasında yüzde 79, 2023-24 yılları arasında ise yüzde 160 oranında arttığını söyledi.Durumu değerlendiren Kaseya, "Bu bizi endişelendiren hususlardan biri" dedi.Kaseya, bir süre önce Afrika Birliği (AU) ve Afrika Birliği Komisyonu başkanlarıyla 'onaylarını almak' ve kıta organı için yeni bir güç olan halk sağlığı acil durumu ilan etme konusunda rehberlik etmek üzere telefon görüşmeleri yapacağını duyurmuş ve buna ek olarak söz konusu görüşmelerden sonra acil durum ilanına ilişkin açıklamayı yapacağını dile getirmişti.Kaseya açıklamasında, acil durum ilan etmenin sınır ötesi müdahaleleri daha iyi koordine etmesini sağlayacağını ve üye ülkeleri yeni vakaları kıta organına bildirmek zorunda bırakacağını aktardı.Bu ilanın aynı zamanda yerel ve uluslararası kaynakların harekete geçirilmesini sağlayacağını ve aşı araştırma ve geliştirmesini hızlandıracağını belirten Kaseya, Alman ilaç üreticisi BioNTech'in yöneticileriyle görüştüğünü ve önümüzdeki hafta yapılması muhtemel açıklamanın ardından aşı üretiminin artırılması konusunda yeni bir sekme açacağını sözlerine ekledi.DSÖ acil durum komitesi toplayacakDünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Afrika'nın bu yıl vakalarda eşi benzeri görülmemiş bir artış yaşadığını söyledi.DSÖ'nün Kongo'daki Sözcüsü yaptığı açıklamada, Kongo'da bu yıl şimdiye kadar 503 ölüm dahil 13 binden fazla şüpheli Maymun Çiçeği vakası görüldüğünü ve 2023'ün başından bu yana toplam vaka sayısının binden fazla ölümle birlikte yaklaşık 27 bine ulaştığını söyledi.DSÖ'den yapılan açıklamada da, Kongo'nun doğusunda, daha önce Maymun Çiçeği'nden etkilenmemiş olan Ruanda, Uganda ve Kenya'da Temmuz ortasından bu yana yeni varyant vakalarının görüldüğü bildirildi.DSÖ tarafından yapılan açıklamada, "Salgına verilen yanıtı iyileştirmek için bulaşma modellerini daha iyi anlamak için daha fazla analiz yapılması gerekiyor" dedi.Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo'daki salgının uluslararası endişe yaratan bir halk sağlığı acil durumu teşkil edip etmediğini görüşmek üzere acil durum komitesi toplayacaklarını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/guney-afrikada-maymun-cicegi-virusunden-ikinci-olum-vakasi-1084800085.html

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afrika, maymun çiçeği virüsü, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), afrika hastalık kontrol ve önleme merkezi (africa cdc), tedros adhanom ghebreyesus, biontech