https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/devletimiz-sag-olsun-diyerek-ceza-makbuzlariyla-poz-verdiler-1086665648.html
Devletimiz sağ olsun diyerek ceza makbuzlarıyla poz verdiler
Devletimiz sağ olsun diyerek ceza makbuzlarıyla poz verdiler
Sputnik Türkiye
Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde 89 sürücüye toplamda 258 bin 932 lira ceza kesilirken, 16 motosiklette trafikten men edildi. Trafik cezası... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T09:28+0300
2024-08-09T09:28+0300
2024-08-09T09:28+0300
türkiye
ceza
motorsiklet
kural
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Kırıkkale'de Asayiş ve Trafik Şubeleri ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 321 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, 115 araç incelendi. Denetimlerde, kurallara uymayan 89 sürücüye toplam 258 bin 932 lira para cezası kesildi. Trafik kurallarına aykırı hareket eden 16 motosiklet ise trafikten men edildi.'Devletimiz sağ olsun'Seyrantepe Mahallesi'ndeki uygulama noktasında yapılan denetimlerde ise motosikletinde çeşitli teknik eksiklikler ve kurallara aykırı donanımlar tespit edilen Muhammed Mutlu'ya 20 bin lira para cezası uygulandı. "20 bin lira ceza yedim, devletimiz sağ olsun" şeklinde konuşan Mutlu, motosikletindeki tesisattan, röleden, çakardan ve ampulden kaynaklanan ihlaller nedeniyle ceza aldığını ifade etti. Mutlu, trafik cezası alan diğer motosiklet sürücüleriyle birlikte kameralar karşısına geçerek ceza makbuzlarıyla poz verdi.İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/yolcu-otobusu-kopru-yagina-saplandi-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1086663885.html
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ceza, motorsiklet, kural
Devletimiz sağ olsun diyerek ceza makbuzlarıyla poz verdiler
Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde 89 sürücüye toplamda 258 bin 932 lira ceza kesilirken, 16 motosiklette trafikten men edildi. Trafik cezası uygulanan bazı motosiklet sürücüleri ise "Devletimiz sağ olsun" diyerek, makbuzlarıyla kameralar karşısında poz verdi.
Kırıkkale'de Asayiş ve Trafik Şubeleri ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 321 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, 115 araç incelendi. Denetimlerde, kurallara uymayan 89 sürücüye toplam 258 bin 932 lira para cezası kesildi. Trafik kurallarına aykırı hareket eden 16 motosiklet ise trafikten men edildi.
Seyrantepe Mahallesi'ndeki uygulama noktasında yapılan denetimlerde ise motosikletinde çeşitli teknik eksiklikler ve kurallara aykırı donanımlar tespit edilen Muhammed Mutlu'ya 20 bin lira para cezası uygulandı. "20 bin lira ceza yedim, devletimiz sağ olsun" şeklinde konuşan Mutlu, motosikletindeki tesisattan, röleden, çakardan ve ampulden kaynaklanan ihlaller nedeniyle ceza aldığını ifade etti. Mutlu, trafik cezası alan diğer motosiklet sürücüleriyle birlikte kameralar karşısına geçerek ceza makbuzlarıyla poz verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.