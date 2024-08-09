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Darphane açıklama yaptı: Çeyrek ve gram altınların üretimi durdu mu?
Darphane açıklama yaptı: Çeyrek ve gram altınların üretimi durdu mu?
Sputnik Türkiye
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet altınlarında ve gram altınlarda üretimin durmasının söz konusu olmadığını bildirdi. 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T11:34+0300
2024-08-09T11:34+0300
2024-08-09T11:34+0300
ekonomi
darphane
altın
yarım gram altın
gram altın
çeyrek altın
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Darphane'den yapılan açıklamada, bazı medya organlarında "çeyrek ve gram altınların üretiminin durdurulduğuna yönelik" asılsız haberlerin yer aldığı belirtildi.Cumhuriyet altınlarında ve gram altınlarda herhangi bir üretim durmasının söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/bitcoin-yukselise-gecti-yeniden-61-bin-dolari-asti-1086667222.html
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darphane, altın, yarım gram altın, gram altın, çeyrek altın
darphane, altın, yarım gram altın, gram altın, çeyrek altın
Darphane açıklama yaptı: Çeyrek ve gram altınların üretimi durdu mu?
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet altınlarında ve gram altınlarda üretimin durmasının söz konusu olmadığını bildirdi.
Darphane'den yapılan açıklamada, bazı medya organlarında "çeyrek ve gram altınların üretiminin durdurulduğuna yönelik" asılsız haberlerin yer aldığı belirtildi.
Cumhuriyet altınlarında ve gram altınlarda herhangi bir üretim durmasının söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Darphane tarafından üretimi yapılmakta olan 22 ayar Cumhuriyet altınlarının (çeyrek, yarım, tam ve benzeri) üretiminde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Piyasada gram altın olarak bilinen basılı altınlar ise 24 ayar olarak asgari 1 gram, azami 100 gram olarak Bakanlık tarafından kuruluş/üretim izni verilen rafinerilerce üretilmeye devam edilecektir. Bu çerçevede kaynağından teyit edilmemiş, manipülatif içerikli hiçbir habere itibar edilmemelidir."