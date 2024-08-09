https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/darphane-aciklama-yapti-ceyrek-ve-gram-altinlarin-uretimi-durdu-mu-1086669042.html

Darphane açıklama yaptı: Çeyrek ve gram altınların üretimi durdu mu?

Darphane açıklama yaptı: Çeyrek ve gram altınların üretimi durdu mu?

Sputnik Türkiye

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet altınlarında ve gram altınlarda üretimin durmasının söz konusu olmadığını bildirdi. 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T11:34+0300

2024-08-09T11:34+0300

2024-08-09T11:34+0300

ekonomi

darphane

altın

yarım gram altın

gram altın

çeyrek altın

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Darphane'den yapılan açıklamada, bazı medya organlarında "çeyrek ve gram altınların üretiminin durdurulduğuna yönelik" asılsız haberlerin yer aldığı belirtildi.Cumhuriyet altınlarında ve gram altınlarda herhangi bir üretim durmasının söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/bitcoin-yukselise-gecti-yeniden-61-bin-dolari-asti-1086667222.html

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darphane, altın, yarım gram altın, gram altın, çeyrek altın