https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/bitcoin-yukselise-gecti-yeniden-61-bin-dolari-asti-1086667222.html

Bitcoin yükselişe geçti: Yeniden 61 bin doları aştı

Bitcoin yükselişe geçti: Yeniden 61 bin doları aştı

Sputnik Türkiye

Kripto paralar tarihi satış baskısının ardından toparlanmaya çalışıyor. Bitcoin yeniden 61 bin doları aşarken, Ethereum 2 bin 700 dolara yaklaştı. 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T10:28+0300

2024-08-09T10:28+0300

2024-08-09T10:28+0300

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Kripto para piyasaları, pazartesi gün yaşanan tarihi satış baskısının ardından kayıplarını toparlanmaya çalışıyor.Piyasalar, istihdam piyasasına ilişkin endişeler dün ABD'de açıklanan işsizlik maaşı başvuruları verisi sonrası azaldı. İşsizlik maaşı başvuruları, 233 bin ile beklentilerin altında kaldı.En büyük kripto varlık olan Bitcoin, dün yüzde 12'nin üzerinde yükselişle 61 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin pazartesi günü şubat ayından bu yana ilk kez 50 bin doların altına inmişti. 2 bin 110 dolara kadar gerileyen Ethereum ise 2 bin 700 dolara kadar yükseldi.ABD'de dün açıklanan veri, istihdam piyasasına ilişkin endişelerin abartıldığına işaret etti. Piyasalar verinin ardından ABD'de 50 baz puan büyüklüğünde beklenilenin üzerinde bir faiz indirimi olasılığını yüzde 69'dan yüzde 54'e düşürdü.Diğer yandan Rusya'da kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde kullanılması yasal hale geldi. Karara göre kripto paralar eylül ayından itibaren bazı alanlarda kullanılmaya başlayacak.Dört yıldır süren SEC-Ripple davasına ilişkin karar dün açıklandı. Ripple'a kurumsal XRP satışları nedeniyle 125 milyon dolar ceza verildi.Kararın kripto sektörü için zafer niteliği taşıdığı belirtildi. Karar sonrası yüzde 25 yükseliş yaşayan XRP ise bugün 0,60 dolar civarında işlem gördü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/merkez-bankasinin-rezervleri-150-milyar-dolari-asti-1086650960.html

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