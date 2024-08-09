https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/basbakan-ulkeden-kacmak-zorunda-kalmisti-cinden-bangladeste-gecici-hukumet-kurulmasina-destek-1086668135.html

Başbakan ülkeden kaçmak zorunda kalmıştı: Çin’den Bangladeş'te geçici hükümet kurulmasına destek

Başbakan ülkeden kaçmak zorunda kalmıştı: Çin’den Bangladeş'te geçici hükümet kurulmasına destek

Sputnik Türkiye

Çin, Bangladeş'te kurulan geçici hükümete destek vererek 'işbirliğine hazırız' mesajı verdi. 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T10:43+0300

2024-08-09T10:43+0300

2024-08-09T10:43+0300

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Çin, Nobel ödüllü Muhammed Yunus’un başdanışman olarak başkanlık ettiği Bangladeş’teki geçici hükümetin kurulmasını olumlu karşıladığını açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş’in bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını vurgulayarak, Bangladeş halkı tarafından seçilen kalkınma yoluna destek verdiklerini belirtti. Çinli yetkililer, diğer ülkelerin içişlerine karışmama ilkesine bağlı olduklarını yineleyerek, Bangladeş ile çeşitli alanlarda işbirliğini teşvik etmeye ve kapsamlı stratejik işbirliğini ilerletmeye hazır olduklarını ifade etti.Neler yaşanmıştı?Bangladeş’te, Bağımsızlık Savaşı’nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılmasına yönelik karar, ülke genelinde protestolara yol açmıştı. Yüksek Mahkeme’nin kontenjan oranlarını düşürmesiyle protestolar sona erdiği duyurulsa da, şiddet olayları devam etti. Başbakan Şeyh Hasina’nın istifasının ardından Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, geçici hükümetin kurulacağını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/cok-aci-oldugu-icin-yasaklanan-noddle-supermarketlere-geri-dondu-halk-kutlama-yapti--1086667761.html

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