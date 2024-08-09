CHP lideri Özel'den sahipsiz hayvanlar yasasına ilişkin açıklama: 'Başvurumuzu bu hafta yapacağız'

Anayasa Mahkemesine yürütmeyi durdurma talebimizi de içeren başvurumuzu bu hafta yapacağız. AYM'nin hızla iptal kararı vereceğine inanıyorum. O tarihe kadar tüm siyasi partilerden belediye başkanlarını bu yasanın katliamla ilgili hükümlerini uygulamamaya davet ediyorum. Aksi, vicdanen olduğu kadar hukuken de sorumluluk doğuracaktır.