https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/chp-lideri-ozelden-sahipsiz-hayvanlar-yasasina-iliskin-aciklama-basvurumuzu-bu-hafta-yapacagiz-1086682385.html
CHP lideri Özel'den sahipsiz hayvanlar yasasına ilişkin açıklama: 'Başvurumuzu bu hafta yapacağız'
CHP lideri Özel'den sahipsiz hayvanlar yasasına ilişkin açıklama: 'Başvurumuzu bu hafta yapacağız'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özel ahipsiz hayvanlar yasasına ilişkin yaptığı paylaşımda yürütmeyi durdurma talebine yönelik başvuruyu bu hafta içerisinde yapacaklarını... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T15:37+0300
2024-08-09T15:37+0300
2024-08-09T15:37+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
anayasa mahkemesi (aym)
anayasa mahkemesi
sokak hayvanları
başvuru
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CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm itirazlara ve mücadeleye rağmen yasanın Meclis'ten geçtiğini aktardı.Partisinin hukukçuları ve CHP grubunun 180 sayfalık çok kapsamlı itiraz dilekçesine son şeklini verdiğini bildiren Özel, açıklamasında şu cümleleri
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/avukatlara-reklam-yasaginda-yeni-duzenleme-resen-sorusturma-acilacak-1086680740.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, anayasa mahkemesi (aym), anayasa mahkemesi, sokak hayvanları, başvuru
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, anayasa mahkemesi (aym), anayasa mahkemesi, sokak hayvanları, başvuru
CHP lideri Özel'den sahipsiz hayvanlar yasasına ilişkin açıklama: 'Başvurumuzu bu hafta yapacağız'
CHP Genel Başkanı Özel ahipsiz hayvanlar yasasına ilişkin yaptığı paylaşımda yürütmeyi durdurma talebine yönelik başvuruyu bu hafta içerisinde yapacaklarını ifade ederek Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı vereceğine inandığını vurguladı.
CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm itirazlara ve mücadeleye rağmen yasanın Meclis'ten geçtiğini aktardı.
Partisinin hukukçuları ve CHP grubunun 180 sayfalık çok kapsamlı itiraz dilekçesine son şeklini verdiğini bildiren Özel, açıklamasında şu cümleleri
Anayasa Mahkemesine yürütmeyi durdurma talebimizi de içeren başvurumuzu bu hafta yapacağız. AYM'nin hızla iptal kararı vereceğine inanıyorum. O tarihe kadar tüm siyasi partilerden belediye başkanlarını bu yasanın katliamla ilgili hükümlerini uygulamamaya davet ediyorum. Aksi, vicdanen olduğu kadar hukuken de sorumluluk doğuracaktır.