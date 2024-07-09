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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/boeing-737lerde-sorun-bitmiyor-2600-ucak-incelenecek-1085687188.html
Boeing 737'lerde sorun bitmiyor: 2600 uçak incelenecek
Boeing 737'lerde sorun bitmiyor: 2600 uçak incelenecek
Sputnik Türkiye
ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, açıklamada, 2 bin 500'den fazla Boeing 737 uçağının acil durum oksijen jeneratörleriyle ilgili... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T12:54+0300
2024-07-09T12:54+0300
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ABD Federal Havacılık İdaresi, acil durum oksijen kaynağındaki potansiyel kusurlu parçalar konusunda uyarıda bulunarak acil durum oksijen jeneratörleriyle ilgili potansiyel bir sorun nedeniyle 2 bin 500'den fazla Boeing 737 uçağının incelenmesi gerektiğini söyledi.Kabin basıncının düşmesi neticesinde baş üstü yer alan bölmelerden düşen oksijen maskelerinde Boeing'in bazı jeneratörlerin tutma kayışlarındaki bir kusur nedeniyle çalışmayabileceğini tespit etmesinin ardından ABD Federal Havacılık İdaresi, bunların derhal incelenmesini gerektiren bir Uçuşa Elverişlilik Direktifi yayımladı.Söz konusu direktif, yaklaşık 2 bin 600 Boeing 737 Max ve yeni nesil modelini etkileyecek. Havayollarının denetimleri tamamlamak ve gerekirse 'düzeltici eylemler' gerçekleştirmek üzere 120 ila 150 günü olduğu belirtilirken potansiyel olarak kusurlu parçaları takmaları da yasaklandı.Boeing, 17 Haziran'da havayolu müşterilerine acil durum oksijen kaynağıyla ilgili potansiyel bir sorunu tanımlayan bir not göndermişti. Uçak üreticisi belirli koşullar altında, jeneratörler üzerindeki sabitleme kayışlarının 1.9 santimetreye kadar kayabileceğini ve düzgün çalışmalarını engelleyebileceğini dile getirmiş ve bu durumdan 2019 yılında piyasaya sürülen hatalı bir yapıştırıcıyı sorumlu tutmuştu.Boeing yaptığı açıklamada, "Jeneratörlerin sağlam bir şekilde yerinde kalmasını sağlamak için tüm yeni teslimatlar için orijinal yapıştırıcıya geri döndük" cümlesi kaydedildi. Şirket, teslim edilmemiş uçaklarda yapılan incelemelerde kusurdan etkilenen herhangi bir ünite tespit edilmediğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/boeing-dolandiricilik-suclamalarini-kabul-edecek-1085635378.html
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boeing, boeing 737, boeing 737 max, oksijen, hata, abd federal havacılık idaresi (faa)
boeing, boeing 737, boeing 737 max, oksijen, hata, abd federal havacılık idaresi (faa)

Boeing 737'lerde sorun bitmiyor: 2600 uçak incelenecek

12:54 09.07.2024
© AFP 2023 / JASON REDMONDBoeing
Boeing - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
© AFP 2023 / JASON REDMOND
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ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, açıklamada, 2 bin 500'den fazla Boeing 737 uçağının acil durum oksijen jeneratörleriyle ilgili potansiyel bir sorun nedeniyle incelenmesi gerektiğini söyledi.
ABD Federal Havacılık İdaresi, acil durum oksijen kaynağındaki potansiyel kusurlu parçalar konusunda uyarıda bulunarak acil durum oksijen jeneratörleriyle ilgili potansiyel bir sorun nedeniyle 2 bin 500'den fazla Boeing 737 uçağının incelenmesi gerektiğini söyledi.
Kabin basıncının düşmesi neticesinde baş üstü yer alan bölmelerden düşen oksijen maskelerinde Boeing'in bazı jeneratörlerin tutma kayışlarındaki bir kusur nedeniyle çalışmayabileceğini tespit etmesinin ardından ABD Federal Havacılık İdaresi, bunların derhal incelenmesini gerektiren bir Uçuşa Elverişlilik Direktifi yayımladı.
Söz konusu direktif, yaklaşık 2 bin 600 Boeing 737 Max ve yeni nesil modelini etkileyecek. Havayollarının denetimleri tamamlamak ve gerekirse 'düzeltici eylemler' gerçekleştirmek üzere 120 ila 150 günü olduğu belirtilirken potansiyel olarak kusurlu parçaları takmaları da yasaklandı.
Boeing, 17 Haziran'da havayolu müşterilerine acil durum oksijen kaynağıyla ilgili potansiyel bir sorunu tanımlayan bir not göndermişti. Uçak üreticisi belirli koşullar altında, jeneratörler üzerindeki sabitleme kayışlarının 1.9 santimetreye kadar kayabileceğini ve düzgün çalışmalarını engelleyebileceğini dile getirmiş ve bu durumdan 2019 yılında piyasaya sürülen hatalı bir yapıştırıcıyı sorumlu tutmuştu.
Boeing yaptığı açıklamada, "Jeneratörlerin sağlam bir şekilde yerinde kalmasını sağlamak için tüm yeni teslimatlar için orijinal yapıştırıcıya geri döndük" cümlesi kaydedildi.
Şirket, teslim edilmemiş uçaklarda yapılan incelemelerde kusurdan etkilenen herhangi bir ünite tespit edilmediğini de sözlerine ekledi.
Boeing - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2024
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