https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/boeing-737lerde-sorun-bitmiyor-2600-ucak-incelenecek-1085687188.html

Boeing 737'lerde sorun bitmiyor: 2600 uçak incelenecek

Boeing 737'lerde sorun bitmiyor: 2600 uçak incelenecek

Sputnik Türkiye

ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, açıklamada, 2 bin 500'den fazla Boeing 737 uçağının acil durum oksijen jeneratörleriyle ilgili... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T12:54+0300

2024-07-09T12:54+0300

2024-07-09T12:54+0300

dünya

boeing

boeing 737

boeing 737 max

oksijen

hata

abd federal havacılık idaresi (faa)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/15/1054910336_0:315:3072:2043_1920x0_80_0_0_a036cb957865eaa69e3deac739970355.jpg

ABD Federal Havacılık İdaresi, acil durum oksijen kaynağındaki potansiyel kusurlu parçalar konusunda uyarıda bulunarak acil durum oksijen jeneratörleriyle ilgili potansiyel bir sorun nedeniyle 2 bin 500'den fazla Boeing 737 uçağının incelenmesi gerektiğini söyledi.Kabin basıncının düşmesi neticesinde baş üstü yer alan bölmelerden düşen oksijen maskelerinde Boeing'in bazı jeneratörlerin tutma kayışlarındaki bir kusur nedeniyle çalışmayabileceğini tespit etmesinin ardından ABD Federal Havacılık İdaresi, bunların derhal incelenmesini gerektiren bir Uçuşa Elverişlilik Direktifi yayımladı.Söz konusu direktif, yaklaşık 2 bin 600 Boeing 737 Max ve yeni nesil modelini etkileyecek. Havayollarının denetimleri tamamlamak ve gerekirse 'düzeltici eylemler' gerçekleştirmek üzere 120 ila 150 günü olduğu belirtilirken potansiyel olarak kusurlu parçaları takmaları da yasaklandı.Boeing, 17 Haziran'da havayolu müşterilerine acil durum oksijen kaynağıyla ilgili potansiyel bir sorunu tanımlayan bir not göndermişti. Uçak üreticisi belirli koşullar altında, jeneratörler üzerindeki sabitleme kayışlarının 1.9 santimetreye kadar kayabileceğini ve düzgün çalışmalarını engelleyebileceğini dile getirmiş ve bu durumdan 2019 yılında piyasaya sürülen hatalı bir yapıştırıcıyı sorumlu tutmuştu.Boeing yaptığı açıklamada, "Jeneratörlerin sağlam bir şekilde yerinde kalmasını sağlamak için tüm yeni teslimatlar için orijinal yapıştırıcıya geri döndük" cümlesi kaydedildi. Şirket, teslim edilmemiş uçaklarda yapılan incelemelerde kusurdan etkilenen herhangi bir ünite tespit edilmediğini de sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/boeing-dolandiricilik-suclamalarini-kabul-edecek-1085635378.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

boeing, boeing 737, boeing 737 max, oksijen, hata, abd federal havacılık idaresi (faa)