https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/merkez-bankasinin-rezervleri-150-milyar-dolari-asti-1086650960.html

Merkez Bankası'nın rezervleri 150 milyar doları aştı

Merkez Bankası'nın rezervleri 150 milyar doları aştı

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 2 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 375 milyon dolar artışla 150 milyar 386... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T19:52+0300

2024-08-08T19:52+0300

2024-08-08T20:13+0300

ekonomi

merkez

merkez bankası

döviz

dolar

türkiye cumhuriyet merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/18/1074887234_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_22ce20cbfe73584b03ac18f84888c926.jpg

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 2 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 584 milyon dolar artışla 92 milyar 491 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 26 Temmuz'da 91 milyar 907 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 791 milyon dolar artışla 56 milyar 104 milyon dolardan, 57 milyar 895 milyon dolara çıktı.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 2 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 375 milyon dolar artarak 148 milyar 11 milyon dolardan, 150 milyar 386 milyon dolara çıktı.TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/-sgk-ile-13-bankadan-emekliler-icin-anlasma-1086421196.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

merkez bankası rezerv artışı, tcmb brüt döviz rezervleri, türkiye altın rezervleri 2024, tcmb toplam rezervler, merkez bankası döviz rezervleri ne kadar, tcmb haftalık istatistikleri, 2 ağustos döviz rezerv artışı, merkez bankası altın rezervleri, merkez bankası rezervleri ne kadar arttı, tcmb'nin brüt döviz rezervleri ne kadar oldu, türkiye'nin altın rezervleri ne kadar, merkez bankası toplam rezervleri ne kadar, tcmb rezerv artışı ne anlama geliyor, 2 ağustos haftasında döviz rezervleri ne kadar arttı, merkez bankası altın rezervlerindeki artışın sebebi nedir, tcmb rezerv artışı enflasyonu nasıl etkiler, tcmb rezerv artışı neden önemli