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Merkez Bankası'nın rezervleri 150 milyar doları aştı
Merkez Bankası'nın rezervleri 150 milyar doları aştı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 2 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 375 milyon dolar artışla 150 milyar 386... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 2 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 584 milyon dolar artışla 92 milyar 491 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 26 Temmuz'da 91 milyar 907 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 791 milyon dolar artışla 56 milyar 104 milyon dolardan, 57 milyar 895 milyon dolara çıktı.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 2 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 375 milyon dolar artarak 148 milyar 11 milyon dolardan, 150 milyar 386 milyon dolara çıktı.TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
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merkez bankası rezerv artışı, tcmb brüt döviz rezervleri, türkiye altın rezervleri 2024, tcmb toplam rezervler, merkez bankası döviz rezervleri ne kadar, tcmb haftalık istatistikleri, 2 ağustos döviz rezerv artışı, merkez bankası altın rezervleri, merkez bankası rezervleri ne kadar arttı, tcmb'nin brüt döviz rezervleri ne kadar oldu, türkiye'nin altın rezervleri ne kadar, merkez bankası toplam rezervleri ne kadar, tcmb rezerv artışı ne anlama geliyor, 2 ağustos haftasında döviz rezervleri ne kadar arttı, merkez bankası altın rezervlerindeki artışın sebebi nedir, tcmb rezerv artışı enflasyonu nasıl etkiler, tcmb rezerv artışı neden önemli
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Merkez Bankası'nın rezervleri 150 milyar doları aştı

19:52 08.08.2024 (güncellendi: 20:13 08.08.2024)
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Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 2 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 375 milyon dolar artışla 150 milyar 386 milyon dolara çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 2 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 584 milyon dolar artışla 92 milyar 491 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 26 Temmuz'da 91 milyar 907 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 791 milyon dolar artışla 56 milyar 104 milyon dolardan, 57 milyar 895 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 2 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 375 milyon dolar artarak 148 milyar 11 milyon dolardan, 150 milyar 386 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih

Altın Rezervleri

Brüt Döviz Rezervleri

Toplam Rezervler

27.01.2023

50.933

76.206

127.139

24.02.2023

49.190

71.980

121.170

31.03.2023

52.176

70.247

122.423

28.04.2023

46.413

68.471

114.884

26.05.2023

41.939

56.519

98.458

27.06.2023

41.432

67.155

108.587

28.07.2023

41.425

72.349

113.774

25.08.2023

41.344

75.955

117.299

29.09.2023

40.629

81.575

122.203

27.10.2023

44.148

82.412

126.560

24.11.2023

45.496

90.997

136.493

22.12.2023

47.896

97.557

145.453

29.12.2023

48.231

92.830

141.061

26.01.2024

48.007

89.154

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