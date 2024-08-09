https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/bilsem-mulakat-sonuclari-2024-bilsem-kayitlari-ne-zaman-bilsem-sinav-sonuclari-sorgulama-1086664648.html

Veliler ve öğrenciler MEB'e kilitlendi: BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Veliler ve öğrenciler MEB'e kilitlendi: BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sputnik Türkiye

26 Mayıs ile 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen BİLSEM mülakatının 31 Temmuz'da açıklanması bekleniyordu. MEB'in takvim güncellemesi ile 9... 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T09:21+0300

2024-08-09T09:21+0300

2024-08-09T09:27+0300

türkiye

bilsem

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104218/06/1042180653_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_30c892103782e37eea1c5c33440b84b3.jpg

Zihinsel yetenek, görsel sanatlar ve müzik alanlarında özel yetenekli 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri için yapılan değerlendirmeler, veliler ve öğrenciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.Öğrencilerin ve velilerin gözü BİLSEM mülakat sınavı sonuçları için meb.gov.tr adresine çevrildi.Bilim ve Sanat Merkezleri 2023-2024 mülakat değerlendirme süreci 26 Mayıs- 26 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Sınav sonuçlarının 31 Temmuz'da ilan edilmesi beklenirken MEB'in takvim güncellemesi ile 9 Ağustos’a ertelenmişti.BİLSEM, örgün eğitime devam eden ve çeşitli alanlarda üstün yetenekli olarak tanımlanan öğrencilere yönelik eğitimler sunuyor.BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Geçtiğimiz aylarda MEB tarafından paylaşılan kılavuza göre BİLSEM sonuçları 9 Ağustos 2024 Cuma günü meb.gov.tr adresinde açıklanacak. BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan BİLSEM takviminde 31 Temmuz olarak açıklanan tarih daha sonra güncellendi ve 9 Ağustos olarak belirlendi.BİLSEM mülakat sonuçları 2024 nasıl öğreni̇li̇r? BİLSEM sonuçları, meb.gov.tr adresinde 9 Ağustos 2024 Cuma günü itibariyle açıklanacak. BİLSEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.BİLSEM kayıtları ne zaman? BİLSEM sonuçlarının açıklanmasıyla kayıt hakkı kazanan öğrenciler belli olacak. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz sürecinin sona ermesinin ardından, 12 Ağustos ile 29 Ağustos 2024 tarihleri arasında BİLSEM kayıtları yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/meteorolojiden-pek-cok-sehre-cok-kuvvetli-geliyor-uyarisi-gok-gurultulu-saganak-yagmur-kapida-1086662877.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bilsem mülakat sonuçları 2024, bilsem mülakat sonuçları, bilsem sonuçları, bilsem sonuçları 2024