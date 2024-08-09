https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/beyaz-saray-ukraynaya-yeni-askeri-yardimi-duyurdu-stinger-fuzeleri-ve-topcu-mermileri-1086691621.html
Beyaz Saray, Ukrayna’ya yeni askeri yardımı duyurdu: Stinger füzeleri ve topçu mermileri
Beyaz Saray, Ukrayna’ya yeni askeri yardımı duyurdu: Stinger füzeleri ve topçu mermileri
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun ABD silahlarıyla Rusya’nın Kursk bölgesine yönelik saldırılarının yankıları sürerken Beyaz Saray, Kiev’e 125 milyon dolar değerinde silah ve... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T22:00+0300
2024-08-09T22:00+0300
2024-08-09T22:05+0300
ukrayna krizi
abd
beyaz saray
john kirby
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
ukrayna
ukrayna ordusu
askeri yardım
stinger füzesi
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, “ABD, Ukrayna için yeni yardım paketi duyuruyor. Bu pakette Stinger füzeleri, topçu mühimmatı ve zırh delici sistemleri yer alacak” ifadesini kullandı.Kirby, yeni pakete 125 milyon dolar değerinde silah ve mühimmatın dahil edildiğini söyledi.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Ukrayna’ya yeni askeri yardımı doğrularken yeni paket kapsamında Ukrayna’ya Stinger füzelerinin yanı sıra, HIMARS çoklu roketatar mühimmatı ile 105 ve 155 milimetre kalibreli topçu mermileri, TOW füzeleri, Javelin ve AT-4 anti-tank sistemleri, ambulansR araçları ve tüfek mühimmatının teslim edileceği bildirildi.Kiev’in ayrıca bombalı saldırılar için ekipman ve mühimmat alacağı belirtildi.Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının bölgede çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oynamak’ olduğunu defalarca vurgularken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi bir sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağı konusunda uyarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/rusya-ukrayna-ordusu-kursktaki-sivillere-karsi-daesin-yontemlerini-kullaniyor-1086690455.html
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abd, beyaz saray, john kirby, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, stinger füzesi, himars, tow, javelin, rusya, nato, sergey lavrov
abd, beyaz saray, john kirby, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, stinger füzesi, himars, tow, javelin, rusya, nato, sergey lavrov
Beyaz Saray, Ukrayna’ya yeni askeri yardımı duyurdu: Stinger füzeleri ve topçu mermileri
22:00 09.08.2024 (güncellendi: 22:05 09.08.2024)
Ukrayna ordusunun ABD silahlarıyla Rusya’nın Kursk bölgesine yönelik saldırılarının yankıları sürerken Beyaz Saray, Kiev’e 125 milyon dolar değerinde silah ve mühimmat vereceklerini duyurdu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, “ABD, Ukrayna için yeni yardım paketi duyuruyor. Bu pakette Stinger füzeleri, topçu mühimmatı ve zırh delici sistemleri yer alacak” ifadesini kullandı.
Kirby, yeni pakete 125 milyon dolar değerinde silah ve mühimmatın dahil edildiğini söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Ukrayna’ya yeni askeri yardımı doğrularken yeni paket kapsamında Ukrayna’ya Stinger füzelerinin yanı sıra, HIMARS çoklu roketatar mühimmatı ile 105 ve 155 milimetre kalibreli topçu mermileri, TOW füzeleri, Javelin ve AT-4 anti-tank sistemleri, ambulansR araçları ve tüfek mühimmatının teslim edileceği bildirildi.
Kiev’in ayrıca bombalı saldırılar için ekipman ve mühimmat alacağı belirtildi.
Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının bölgede çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oynamak’ olduğunu defalarca vurgularken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi bir sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağı konusunda uyarmıştı.