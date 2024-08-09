Beyaz Saray, Ukrayna’ya yeni askeri yardımı duyurdu: Stinger füzeleri ve topçu mermileri

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kart borcunu ödeyemeyenler arttı: ‘Bunlar, ekonomide tıkanmanın nelere mal olacağını gösteriyor’
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Instagram'dan sonra Roblox'a da erişim yasağı geldi: 'Gerçekten hukuk devleti miyiz?'
12:05
83 dk
HABER MASASI
İnsanlar en çok hangi sosyal medya platformlarında zaman geçiriyor?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Avrupa Birliği'nin yapay zeka yasasının etkileri neler olacak?
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Haniye suikasti: İran ne yapacak?
15:02
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Instagram'ın kirli geçmişi: Myanmar'dan Azov'a
16:11
4 dk
SESLİ HABER
Toprak Mahsulleri Ofisi, kabuklu fındık alım esaslarını açıkladı
16:24
4 dk
SESLİ HABER
İsrail: Savaşa dönüşebilir
16:38
1 dk
SESLİ HABER
Roblox neden kapatıldı? Adalet Bakanlığı’ndan açıklama geldi
16:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
SESLİ HABER
Kira kontratlarında yeni dönem
17:12
2 dk
SESLİ HABER
Devlet okullarında bağış zorlaması: ‘Eğitim çocukların ücretsiz hakkıdır’
17:26
2 dk
SESLİ HABER
Mariupol'de Ukrayna'ya ait gizli belgeler bulundu
17:40
1 dk
SESLİ HABER
Husiler, 2 ABD savaş gemisini vurdu
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Trump'ın yardımcısı: Avrupa'yı savunmak zorunda değiliz
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Putin ve To Lam’dan stratejik ortaklık adımı
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Taylor Swift konserleri iptal edildi: IŞİD tehlikesi
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Erdoğan Maduro görüşmesi gerçekleşti
18:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar İstanbul'da yaygınlaşan tehlikeye karşı uyardı
19:16
3 dk
SESLİ HABER
Prof. Ünal: Türkiye, ABD yaptırımından kurtulmak için bunu yapmalı
19:39
10 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçının evinde arama: Nedeni Sputnik demeçleri mi?
19:55
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
21:03
39 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
22:04
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Sosyal medya yasakları milli güvenlik sorunudur
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ünlü sanatçı Esma Er, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:05
84 dk
HABER MASASI
Instagram'a erişim engeli devam ediyor
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
17:11
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/beyaz-saray-ukraynaya-yeni-askeri-yardimi-duyurdu-stinger-fuzeleri-ve-topcu-mermileri-1086691621.html
Beyaz Saray, Ukrayna’ya yeni askeri yardımı duyurdu: Stinger füzeleri ve topçu mermileri
Beyaz Saray, Ukrayna’ya yeni askeri yardımı duyurdu: Stinger füzeleri ve topçu mermileri
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun ABD silahlarıyla Rusya’nın Kursk bölgesine yönelik saldırılarının yankıları sürerken Beyaz Saray, Kiev’e 125 milyon dolar değerinde silah ve... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T22:00+0300
2024-08-09T22:05+0300
ukrayna krizi
abd
beyaz saray
john kirby
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
ukrayna
ukrayna ordusu
askeri yardım
stinger füzesi
himars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101331/68/1013316847_0:169:3039:1878_1920x0_80_0_0_37e44128a2ee964a79651d3266354db3.jpg
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, “ABD, Ukrayna için yeni yardım paketi duyuruyor. Bu pakette Stinger füzeleri, topçu mühimmatı ve zırh delici sistemleri yer alacak” ifadesini kullandı.Kirby, yeni pakete 125 milyon dolar değerinde silah ve mühimmatın dahil edildiğini söyledi.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Ukrayna’ya yeni askeri yardımı doğrularken yeni paket kapsamında Ukrayna’ya Stinger füzelerinin yanı sıra, HIMARS çoklu roketatar mühimmatı ile 105 ve 155 milimetre kalibreli topçu mermileri, TOW füzeleri, Javelin ve AT-4 anti-tank sistemleri, ambulansR araçları ve tüfek mühimmatının teslim edileceği bildirildi.Kiev’in ayrıca bombalı saldırılar için ekipman ve mühimmat alacağı belirtildi.Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının bölgede çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oynamak’ olduğunu defalarca vurgularken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi bir sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağı konusunda uyarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/rusya-ukrayna-ordusu-kursktaki-sivillere-karsi-daesin-yontemlerini-kullaniyor-1086690455.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101331/68/1013316847_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_13ff462f62104ec07a38a9f39f5534a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, beyaz saray, john kirby, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, stinger füzesi, himars, tow, javelin, rusya, nato, sergey lavrov
abd, beyaz saray, john kirby, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, stinger füzesi, himars, tow, javelin, rusya, nato, sergey lavrov

Beyaz Saray, Ukrayna’ya yeni askeri yardımı duyurdu: Stinger füzeleri ve topçu mermileri

22:00 09.08.2024 (güncellendi: 22:05 09.08.2024)
© Sputnik / Vladimir Fedorenko / Multimedya arşivine gidinBeyaz Saray
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Ukrayna ordusunun ABD silahlarıyla Rusya’nın Kursk bölgesine yönelik saldırılarının yankıları sürerken Beyaz Saray, Kiev’e 125 milyon dolar değerinde silah ve mühimmat vereceklerini duyurdu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, “ABD, Ukrayna için yeni yardım paketi duyuruyor. Bu pakette Stinger füzeleri, topçu mühimmatı ve zırh delici sistemleri yer alacak” ifadesini kullandı.
Kirby, yeni pakete 125 milyon dolar değerinde silah ve mühimmatın dahil edildiğini söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Ukrayna’ya yeni askeri yardımı doğrularken yeni paket kapsamında Ukrayna’ya Stinger füzelerinin yanı sıra, HIMARS çoklu roketatar mühimmatı ile 105 ve 155 milimetre kalibreli topçu mermileri, TOW füzeleri, Javelin ve AT-4 anti-tank sistemleri, ambulansR araçları ve tüfek mühimmatının teslim edileceği bildirildi.
Kiev’in ayrıca bombalı saldırılar için ekipman ve mühimmat alacağı belirtildi.
Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının bölgede çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oynamak’ olduğunu defalarca vurgularken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi bir sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağı konusunda uyarmıştı.
Gennadiy Gatilov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
Ukrayna krizi
Rusya: Ukrayna ordusu Kursk’taki sivillere karşı DAEŞ’in yöntemlerini kullanıyor
20:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала