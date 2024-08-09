https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/beyaz-saray-ukraynaya-yeni-askeri-yardimi-duyurdu-stinger-fuzeleri-ve-topcu-mermileri-1086691621.html

Beyaz Saray, Ukrayna’ya yeni askeri yardımı duyurdu: Stinger füzeleri ve topçu mermileri

Beyaz Saray, Ukrayna’ya yeni askeri yardımı duyurdu: Stinger füzeleri ve topçu mermileri

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun ABD silahlarıyla Rusya’nın Kursk bölgesine yönelik saldırılarının yankıları sürerken Beyaz Saray, Kiev’e 125 milyon dolar değerinde silah ve... 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T22:00+0300

2024-08-09T22:00+0300

2024-08-09T22:05+0300

ukrayna krizi

abd

beyaz saray

john kirby

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

ukrayna

ukrayna ordusu

askeri yardım

stinger füzesi

himars

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, “ABD, Ukrayna için yeni yardım paketi duyuruyor. Bu pakette Stinger füzeleri, topçu mühimmatı ve zırh delici sistemleri yer alacak” ifadesini kullandı.Kirby, yeni pakete 125 milyon dolar değerinde silah ve mühimmatın dahil edildiğini söyledi.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Ukrayna’ya yeni askeri yardımı doğrularken yeni paket kapsamında Ukrayna’ya Stinger füzelerinin yanı sıra, HIMARS çoklu roketatar mühimmatı ile 105 ve 155 milimetre kalibreli topçu mermileri, TOW füzeleri, Javelin ve AT-4 anti-tank sistemleri, ambulansR araçları ve tüfek mühimmatının teslim edileceği bildirildi.Kiev’in ayrıca bombalı saldırılar için ekipman ve mühimmat alacağı belirtildi.Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının bölgede çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oynamak’ olduğunu defalarca vurgularken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi bir sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağı konusunda uyarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/rusya-ukrayna-ordusu-kursktaki-sivillere-karsi-daesin-yontemlerini-kullaniyor-1086690455.html

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abd, beyaz saray, john kirby, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, stinger füzesi, himars, tow, javelin, rusya, nato, sergey lavrov