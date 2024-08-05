https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/unlu-oyuncu-zac-efron-hastaneye-kaldirildi--1086516672.html

Ünlü oyuncu Zac Efron hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Zac Efron hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

36 yaşındaki ünlü oyuncu Zac Efron, İbiza'da geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı. 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T16:22+0300

2024-08-05T16:22+0300

2024-08-05T16:22+0300

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‘High School Musical’ serisiyle tanınan 36 yaşındaki oyuncu Zac Efron, İbiza’da yaşadığı bir kaza sonrası hayranlarını endişelendirdi. Daily Mail’in haberine göre, Efron’un temsilcisi, Cuma günü lüks bir villada meydana gelen kaza sonucu ünlü oyuncunun hastaneye kaldırıldığını doğruladı. TMZ’ye bilgi veren bir kaynak, Efron’un havuzdan iki çalışan tarafından çıkarıldığını belirtti. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Efron’un sağlık durumunun iyi olduğu ve bir gün hastanede kaldıktan sonra ertesi sabah taburcu edildiği bildirildi.

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Sputnik Türkiye

zac efron, dizi, film, oyuncu, yabancı oyuncu