https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/afad-duyurdu-antalyada-deprem-1086669911.html
AFAD duyurdu: Antalya'da deprem
AFAD duyurdu: Antalya'da deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Antalya ve çevresinde hissedilen bu deprem... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T11:24+0300
2024-08-09T11:24+0300
2024-08-09T11:30+0300
türkiye
antalya
deprem
deprem
son depremler
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kandilli
kandilli rasathanesi
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi, güncel deprem listeleriyle bu sorulara yanıt veriyor ve sarsıntıların ayrıntılarını paylaşıyor.Kandilli Rasathanesi de depremi doğrulayarak, sarsıntının büyüklüğünü 4.1 olarak belirtti. Kandilli'ye göre deprem, 5 kilometre derinlikte meydana geldi.Deprem, bölgede kısa süreli paniğe yol açsa da, yetkililerden herhangi bir hasar bildirilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/71-deprem-olmus-tsunami-uyarisi-verilmisti-japonyada-bir-mega-deprem-daha-bekleniyor--1086668771.html
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AFAD duyurdu: Antalya'da deprem
11:24 09.08.2024 (güncellendi: 11:30 09.08.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Antalya ve çevresinde hissedilen bu deprem, 'Az önce deprem mi oldu?', 'Antalya'da deprem mi oldu?' ve 'En son depremler nerede?' gibi soruların hızla gündeme gelmesine neden oldu.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, güncel deprem listeleriyle bu sorulara yanıt veriyor ve sarsıntıların ayrıntılarını paylaşıyor.
Kandilli Rasathanesi de depremi doğrulayarak, sarsıntının büyüklüğünü 4.1 olarak belirtti. Kandilli'ye göre deprem, 5 kilometre derinlikte meydana geldi.
Deprem, bölgede kısa süreli paniğe yol açsa da, yetkililerden herhangi bir hasar bildirilmedi.