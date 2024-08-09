https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/afad-duyurdu-antalyada-deprem-1086669911.html

AFAD duyurdu: Antalya'da deprem

AFAD duyurdu: Antalya'da deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Antalya ve çevresinde hissedilen bu deprem... 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T11:24+0300

2024-08-09T11:24+0300

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türkiye

antalya

deprem

deprem

son depremler

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli

kandilli rasathanesi

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AFAD ve Kandilli Rasathanesi, güncel deprem listeleriyle bu sorulara yanıt veriyor ve sarsıntıların ayrıntılarını paylaşıyor.Kandilli Rasathanesi de depremi doğrulayarak, sarsıntının büyüklüğünü 4.1 olarak belirtti. Kandilli'ye göre deprem, 5 kilometre derinlikte meydana geldi.Deprem, bölgede kısa süreli paniğe yol açsa da, yetkililerden herhangi bir hasar bildirilmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/71-deprem-olmus-tsunami-uyarisi-verilmisti-japonyada-bir-mega-deprem-daha-bekleniyor--1086668771.html

türkiye

antalya

kandilli

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