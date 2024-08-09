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Ünlü sanatçı Esma Er, Radyo Sputnik'in konuğu oldu

Ünlü sanatçı Esma Er, Radyo Sputnik'in konuğu oldu

Sputnik Türkiye

Kimi Kimi şarkısıyla 2000’li yıllara damga vuran Esma Er, Okan Aslan'la Gün Ortası'nın konuğu oldu. 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T12:05+0300

2024-08-09T12:05+0300

2024-08-09T15:24+0300

okan aslan ile gün ortasi

radyo

radyo

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Ünlü sanatçı Esma Er, Radyo Sputnik'in konuğu oldu Sputnik Türkiye Ünlü sanatçı Esma Er, Radyo Sputnik'in konuğu oldu

27 Ağustos 1981’de İstanbul’da doğan Esma Er, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun oldu. Ünlü şarkıcı Er, TRT İstanbul Radyosu Batı Müziği Korosu'nun sınavlarına kazanmasının ardından single çalışmaları yapmaya başladı. Esma Er, ilk albümü olan Kim Kimi 2008'de çıkarmıştır.

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2024

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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аудио, radyo, radyo