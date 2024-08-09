https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/1086676173.html
Ünlü sanatçı Esma Er, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
Ünlü sanatçı Esma Er, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
Sputnik Türkiye
Kimi Kimi şarkısıyla 2000’li yıllara damga vuran Esma Er, Okan Aslan'la Gün Ortası'nın konuğu oldu. 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T12:05+0300
2024-08-09T12:05+0300
2024-08-09T15:24+0300
okan aslan ile gün ortasi
radyo
radyo
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Ünlü sanatçı Esma Er, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı Esma Er, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
27 Ağustos 1981’de İstanbul’da doğan Esma Er, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun oldu. Ünlü şarkıcı Er, TRT İstanbul Radyosu Batı Müziği Korosu'nun sınavlarına kazanmasının ardından single çalışmaları yapmaya başladı. Esma Er, ilk albümü olan Kim Kimi 2008'de çıkarmıştır.
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2024
Okan Aslan
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Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
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Sputnik Türkiye
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MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
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аудио, radyo, radyo
Ünlü sanatçı Esma Er, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:05 09.08.2024 (güncellendi: 15:24 09.08.2024)
Kimi Kimi şarkısıyla 2000’li yıllara damga vuran Esma Er, Okan Aslan'la Gün Ortası'nın konuğu oldu.
27 Ağustos 1981’de İstanbul’da doğan Esma Er, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun oldu. Ünlü şarkıcı Er, TRT İstanbul Radyosu Batı Müziği Korosu'nun sınavlarına kazanmasının ardından single çalışmaları yapmaya başladı. Esma Er, ilk albümü olan Kim Kimi 2008'de çıkarmıştır.