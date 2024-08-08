https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/yunanistanda-orman-yakan-akademisyen-tutuklandi-1086644469.html

Yunanistan'da orman yakan akademisyen tutuklandı

Yunanistan'da orman yakan akademisyen tutuklandı

Sputnik Türkiye

Yunanistan'da toplam 5 orman yangını çıkaran 66 yaşındaki akademisyen tutuklandı. 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T17:43+0300

2024-08-08T17:43+0300

2024-08-08T17:50+0300

dünya

yunanistan

orman yangını

akademisyen

gözaltı

tutuklama

tutuklama kararı

sosyoloji

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/17/1074876684_0:160:3070:1887_1920x0_80_0_0_b5e5a9b0c46cd995f9ef1f8c0935892a.jpg

Yunanistan'ın Vari bölgesinde ki ormanlık alanı yaktığı gerekçesiyle Pantion Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Doç. Dr. olarak görev yapan 66 yaşındaki öğretim üyesi tutuklandı.Yangını başlatıp uzaklaştığı görüntülerin ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan öğretim üyesi, 8 - 9 Haziran tarihlerinde Vari bölgesindeki yangın dahil dört farklı yangını çıkarmaktan tutuklandı.Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas konuşmuştuYunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Kikilyas, son çıkan orman yangınlarında rolü olan herkesin gereken cezayı alacağını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/putin-imzaladi-rusyada-medya-ve-internet-araciligiyla-uyusturucu-propagandasi-yasaklandi-1086643279.html

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yunanistan orman yangını, yunanistan, orman yangını, yangın çıkaran hoca, akademisyen yangın, yunanistan öğretim görevlisi yangın