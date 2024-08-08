https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/yunanistanda-orman-yakan-akademisyen-tutuklandi-1086644469.html
Yunanistan'da orman yakan akademisyen tutuklandı
Yunanistan'da orman yakan akademisyen tutuklandı
Sputnik Türkiye
Yunanistan'da toplam 5 orman yangını çıkaran 66 yaşındaki akademisyen tutuklandı. 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T17:43+0300
2024-08-08T17:43+0300
2024-08-08T17:50+0300
dünya
yunanistan
orman yangını
akademisyen
gözaltı
tutuklama
tutuklama kararı
sosyoloji
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Yunanistan'ın Vari bölgesinde ki ormanlık alanı yaktığı gerekçesiyle Pantion Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Doç. Dr. olarak görev yapan 66 yaşındaki öğretim üyesi tutuklandı.Yangını başlatıp uzaklaştığı görüntülerin ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan öğretim üyesi, 8 - 9 Haziran tarihlerinde Vari bölgesindeki yangın dahil dört farklı yangını çıkarmaktan tutuklandı.Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas konuşmuştuYunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Kikilyas, son çıkan orman yangınlarında rolü olan herkesin gereken cezayı alacağını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/putin-imzaladi-rusyada-medya-ve-internet-araciligiyla-uyusturucu-propagandasi-yasaklandi-1086643279.html
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Yunanistan'da orman yakan akademisyen tutuklandı
17:43 08.08.2024 (güncellendi: 17:50 08.08.2024)
Yunanistan'da toplam 5 orman yangını çıkaran 66 yaşındaki akademisyen tutuklandı.
Yunanistan'ın Vari bölgesinde ki ormanlık alanı yaktığı gerekçesiyle Pantion Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Doç. Dr. olarak görev yapan 66 yaşındaki öğretim üyesi tutuklandı.
Yangını başlatıp uzaklaştığı görüntülerin ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan öğretim üyesi, 8 - 9 Haziran tarihlerinde Vari bölgesindeki yangın dahil dört farklı yangını çıkarmaktan tutuklandı.
Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas konuşmuştu
Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Kikilyas, son çıkan orman yangınlarında rolü olan herkesin gereken cezayı alacağını söylemişti.