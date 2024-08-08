Yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
10:46 08.08.2024 (güncellendi: 10:56 08.08.2024)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklıyor. Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38 oldu.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklıyor:
Türkiye'nin dış talep görünümü bir önceki rapor dönemine göre yatay seyretti.
Yurt içi talebin ikinci çeyrekte, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşladığını değerlendiriyoruz.
Tüketici enflasyonu temmuzda yüzde 61,8 ile önceki Enflasyon Raporunda öngördüğümüz tahmin aralığının içinde gerçekleşti. Enflasyonun ana eğilimindeki zayıflama, öngörülerimizle uyumlu seyretti.
Hizmet enflasyonu son dönemde yavaşlıyor olsa da bu gruptaki fiyat artışlarının, temel mallara kıyasla güçlü olduğunu görüyoruz.
Kart harcamaları, beyaz eşya ve otomobil satışları ve yavaşlamaya devam ediyor
Kira artış oranlarının TÜFE'nin altında olması, kira fiyatlarının önümüzdeki aylarda azalacağını bize gösteriyor.
Dezenflasyon süreci öngördüğümüz gibi başladı