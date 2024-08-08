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Okullarda bağış çıkmazı: 'Eğitim ücretsiz hak, şikayet edin'
Okullarda bağış çıkmazı: 'Eğitim ücretsiz hak, şikayet edin'
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, bağışların önüne geçmek için kayıtları otomatik olarak adrese dayalı yaptı ancak okullar kayıt için bağışları yine zorunlu tutuyor... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
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Okulların açılmasına az bir süre kaldı.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bağış ve öğretmen seçiminin önüne geçmek için bu yıl ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtlarını, adrese dayalı olarak yaptı.Ozan Ömer Kaduker'in haberine göre, kayıtlar otomatik olarak yapılmasına rağmen veliler, okullara gittiğinde yüksek bağış ücretleriyle karşılaştı. Bazı okullar A4 kağıt, tahta kalemi gibi kırtasiye yardımları isterken bazılarında ise bağış ücretleri 1.000 TL’den başlıyor. Özel okul ücretlerine yaklaşan okullar arasında ortaokul öğrencisinin kaydı için başarı belgesi ya da katıldığı kursların sertifikalarını isteyen bile var.Konu ile ilgili sosyal medyada şikayetlerini dile getiren velilerin bazılarının paylaşımları şu şekilde:'Şikayet edin'Bağışların devam ettiğini aktaran Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz, “Sadece büyükşehirler değil Anadolu’da da bağış isteniyor. İstanbul’da 200 bin TL istenen okullar var. İlerleyen zamanlarda bunun üzerine de çıkacak okullar olur. Velilerin bu pazarlıklara bile hiç girmemesi gerekiyor. Eğitim çocukların ücretsiz hakkıdır. Eğitim için ücret talep edilemez. Böyle bir durumla karşılaşanlar bize, MEB’e, CİMER’e başvurabilir” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/ozel-okul-fiyatlari-katlandi-ek-masraflarla-1-milyon-lirayi-buluyor-1085508153.html
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okul, veli, veli, bağış, özel okul, özel okullar, ücret
okul, veli, veli, bağış, özel okul, özel okullar, ücret

Okullarda bağış çıkmazı: 'Eğitim ücretsiz hak, şikayet edin'

09:58 08.08.2024
© AAözel okul yemek
özel okul yemek - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı, bağışların önüne geçmek için kayıtları otomatik olarak adrese dayalı yaptı ancak okullar kayıt için bağışları yine zorunlu tutuyor. Bazı okullar, kırtasiye yardımı isterken bazılarında ücretler 1.000 TL’den başlıyor. Aralarında 150 bin TL’leri aşan ücretlerle özel okullarla yarışanlar dahi var
Okulların açılmasına az bir süre kaldı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bağış ve öğretmen seçiminin önüne geçmek için bu yıl ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtlarını, adrese dayalı olarak yaptı.
Ozan Ömer Kaduker'in haberine göre, kayıtlar otomatik olarak yapılmasına rağmen veliler, okullara gittiğinde yüksek bağış ücretleriyle karşılaştı.
Bazı okullar A4 kağıt, tahta kalemi gibi kırtasiye yardımları isterken bazılarında ise bağış ücretleri 1.000 TL’den başlıyor. Özel okul ücretlerine yaklaşan okullar arasında ortaokul öğrencisinin kaydı için başarı belgesi ya da katıldığı kursların sertifikalarını isteyen bile var.
Konu ile ilgili sosyal medyada şikayetlerini dile getiren velilerin bazılarının paylaşımları şu şekilde:
Beşiktaş’ta bulunan bir okula gittiğimde kayıtlar dolu görünmekte. Kayıt ücreti bağış parası olarak da 80 bin TL istediler.
İzmir Konak’ta adresim tuttuğu ve kızımın yaşı geldiği için e-Devlet’te yazan okula gittim. Bana okula peşin olarak 9.000 TL ödememi, bir de bağış adı altında 20.000 TL vermemi istediler.
İstanbul Bahçelievler’de 2.600 TL bağış adı altında kayıt parası istiyorlar. Vermezseniz kayıt etmeyiz diyorlar.

'Şikayet edin'

Bağışların devam ettiğini aktaran Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz, “Sadece büyükşehirler değil Anadolu’da da bağış isteniyor. İstanbul’da 200 bin TL istenen okullar var. İlerleyen zamanlarda bunun üzerine de çıkacak okullar olur. Velilerin bu pazarlıklara bile hiç girmemesi gerekiyor. Eğitim çocukların ücretsiz hakkıdır. Eğitim için ücret talep edilemez. Böyle bir durumla karşılaşanlar bize, MEB’e, CİMER’e başvurabilir” dedi.
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