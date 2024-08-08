https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/okullarda-bagis-cikmazi-egitim-ucretsiz-hak-sikayet-edin-1086622549.html

Okullarda bağış çıkmazı: 'Eğitim ücretsiz hak, şikayet edin'

Okullarda bağış çıkmazı: 'Eğitim ücretsiz hak, şikayet edin'

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı, bağışların önüne geçmek için kayıtları otomatik olarak adrese dayalı yaptı ancak okullar kayıt için bağışları yine zorunlu tutuyor... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T09:58+0300

2024-08-08T09:58+0300

2024-08-08T09:58+0300

türkiye

okul

veli

veli

bağış

özel okul

özel okullar

ücret

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Okulların açılmasına az bir süre kaldı.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bağış ve öğretmen seçiminin önüne geçmek için bu yıl ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtlarını, adrese dayalı olarak yaptı.Ozan Ömer Kaduker'in haberine göre, kayıtlar otomatik olarak yapılmasına rağmen veliler, okullara gittiğinde yüksek bağış ücretleriyle karşılaştı. Bazı okullar A4 kağıt, tahta kalemi gibi kırtasiye yardımları isterken bazılarında ise bağış ücretleri 1.000 TL’den başlıyor. Özel okul ücretlerine yaklaşan okullar arasında ortaokul öğrencisinin kaydı için başarı belgesi ya da katıldığı kursların sertifikalarını isteyen bile var.Konu ile ilgili sosyal medyada şikayetlerini dile getiren velilerin bazılarının paylaşımları şu şekilde:'Şikayet edin'Bağışların devam ettiğini aktaran Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz, “Sadece büyükşehirler değil Anadolu’da da bağış isteniyor. İstanbul’da 200 bin TL istenen okullar var. İlerleyen zamanlarda bunun üzerine de çıkacak okullar olur. Velilerin bu pazarlıklara bile hiç girmemesi gerekiyor. Eğitim çocukların ücretsiz hakkıdır. Eğitim için ücret talep edilemez. Böyle bir durumla karşılaşanlar bize, MEB’e, CİMER’e başvurabilir” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/ozel-okul-fiyatlari-katlandi-ek-masraflarla-1-milyon-lirayi-buluyor-1085508153.html

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