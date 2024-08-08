https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/uefa-konferans-liginde-basaksehir-giberia-tiflisi-1-0-yendi-1086654413.html

UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir, Iberia Tiflis'i 1-0 yendi

UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir, Iberia Tiflis'i 1-0 yendi

Sputnik Türkiye

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 1-0 yendi. 08.08.2024, Sputnik Türkiye

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spor

uefa konferans ligi

rams başakşehir

gürcistan

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UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.83. dakikada Mamatsashvili'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda, top kaleci Muhammed Şengezer'den sekti. Dönen topa Cheickne'nin kale sahasında yaptığı vuruşta kaleci Muhammed bir kez daha gol şansı tanımadı.87. dakikada Başakşehir golü buldu. Davidson, Kemen'in ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kale sahası önündeki Davidson, yerden yaptığı vuruşla kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 0-1Karşılaşma Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.Müsabakanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

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uefa konferans ligi, rams başakşehir , gürcistan