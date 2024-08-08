https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/uefa-konferans-liginde-basaksehir-giberia-tiflisi-1-0-yendi-1086654413.html
UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir, Iberia Tiflis'i 1-0 yendi
UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir, Iberia Tiflis'i 1-0 yendi
Sputnik Türkiye
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 1-0 yendi. 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T21:12+0300
2024-08-08T21:12+0300
2024-08-08T22:04+0300
spor
uefa konferans ligi
rams başakşehir
gürcistan
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UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.83. dakikada Mamatsashvili'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda, top kaleci Muhammed Şengezer'den sekti. Dönen topa Cheickne'nin kale sahasında yaptığı vuruşta kaleci Muhammed bir kez daha gol şansı tanımadı.87. dakikada Başakşehir golü buldu. Davidson, Kemen'in ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kale sahası önündeki Davidson, yerden yaptığı vuruşla kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 0-1Karşılaşma Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.Müsabakanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/trabzonspor-avusturya-temsilcisi-rapid-wiene-1-0-maglup-oldu-1086655538.html
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uefa konferans ligi, rams başakşehir , gürcistan
uefa konferans ligi, rams başakşehir , gürcistan
UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir, Iberia Tiflis'i 1-0 yendi
21:12 08.08.2024 (güncellendi: 22:04 08.08.2024)
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 1-0 yendi.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
83. dakikada Mamatsashvili'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda, top kaleci Muhammed Şengezer'den sekti. Dönen topa Cheickne'nin kale sahasında yaptığı vuruşta kaleci Muhammed bir kez daha gol şansı tanımadı.
87. dakikada Başakşehir golü buldu. Davidson, Kemen'in ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kale sahası önündeki Davidson, yerden yaptığı vuruşla kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 0-1
Karşılaşma Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Müsabakanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.