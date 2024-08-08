https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/trabzonspor-avusturya-temsilcisi-rapid-wiene-1-0-maglup-oldu-1086655538.html
Trabzonspor, Avusturya temsilcisi Rapid Wien’e sahasında 1-0 mağlup oldu
Trabzonspor, Avusturya temsilcisi Rapid Wien’e sahasında 1-0 mağlup oldu
Sputnik Türkiye
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien’e 1-0 mağlup oldu. 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T21:54+0300
2024-08-08T21:54+0300
2024-08-08T22:02+0300
spor
trabzonspor
rapid wien
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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu.67. dakikada konuk takım golü buldu. Sol taraftan kullanılan kornerde savunmanın arkasında Burgstaller'in şutunda, yakın mesafede Grgic'in kafayla dokunduğu top kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelerle buluştu: 0-170. dakikada Mendy'in penaltı noktasının gerisinden şutunda, kaleci Hedl topu kontrol etti.73. dakikada ceza alanı sol tarafında rakiplerinden sıyrılan Trezeguet'in sert şutunda, kaleci Hedl güçlükle topu çeldi.74. dakikada Seidl ile verkaç yaparak savunmanın arkasında topla buluşan Burgstaller'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topa müdahale ederek büyük bir tehlikeyi önledi.80. dakikada Nwakaeme'nin pasında, ceza alanı sol çaprazında Trezeguet'in şutunda, top direğin yanından auta çıktı.83. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, kaleci Hedl topu iki hamlede kontrol etti.Trabzonspor karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.
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trabzonspor, rapid wien, uefa avrupa ligi
trabzonspor, rapid wien, uefa avrupa ligi
Trabzonspor, Avusturya temsilcisi Rapid Wien’e sahasında 1-0 mağlup oldu
21:54 08.08.2024 (güncellendi: 22:02 08.08.2024)
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien’e 1-0 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu.
67. dakikada konuk takım golü buldu. Sol taraftan kullanılan kornerde savunmanın arkasında Burgstaller'in şutunda, yakın mesafede Grgic'in kafayla dokunduğu top kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelerle buluştu: 0-1
70. dakikada Mendy'in penaltı noktasının gerisinden şutunda, kaleci Hedl topu kontrol etti.
73. dakikada ceza alanı sol tarafında rakiplerinden sıyrılan Trezeguet'in sert şutunda, kaleci Hedl güçlükle topu çeldi.
74. dakikada Seidl ile verkaç yaparak savunmanın arkasında topla buluşan Burgstaller'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topa müdahale ederek büyük bir tehlikeyi önledi.
80. dakikada Nwakaeme'nin pasında, ceza alanı sol çaprazında Trezeguet'in şutunda, top direğin yanından auta çıktı.
83. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, kaleci Hedl topu iki hamlede kontrol etti.
Trabzonspor karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.