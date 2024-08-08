https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/turkiye-petrolleri-arama-daire-baskani-sadioglu-hakkaride-otel-odasinda-olu-bulundu-1086642070.html
Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Sadioğlu Hakkari'de otel odasında ölü bulundu
Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Sadioğlu Hakkari'de otel odasında ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde konakladığı otelin odasında ölü bulundu. 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T16:46+0300
2024-08-08T16:46+0300
2024-08-08T16:46+0300
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hakkari
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
alparslan bayraktar
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Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Sadioğlu (53) konakladığı otelde kahvaltıya inmemesi üzerine kontrol edilen odasında ölü bulundu.Görev için gittiği Yüksekova'da İpekyolu Caddesi'ndeki otelde konaklayan Sadioğlu'nun (53) kahvaltıya inmediğini fark eden arkadaşları haber alamayınca otel çalışanlarından yardım istedi.Görevlilerin yardımıyla kapıyı açarak içeri giren arkadaşları, Sadioğlu'nu yerde hareketsiz halde buldu.İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sadioğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.Sadioğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi morguna gönderildi.Bülent Sadioğlu ve arkadaşlarının otele dün giriş yaptığı belirtildi.Bakan'dan başsağlığı mesajıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da sosyal medya hesabından Sadioğlu'nun vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.Bayraktar, mesajında, "Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanımız Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun geçirdiği kalp krizi sonucu vefatından dolayı derin bir üzüntü duydum. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
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türkiye petrolleri (tp), hakkari, yüksekova, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, ölü bulundu
türkiye petrolleri (tp), hakkari, yüksekova, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, ölü bulundu
Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Sadioğlu Hakkari'de otel odasında ölü bulundu
Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde konakladığı otelin odasında ölü bulundu.
Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Sadioğlu (53) konakladığı otelde kahvaltıya inmemesi üzerine kontrol edilen odasında ölü bulundu.
Görev için gittiği Yüksekova'da İpekyolu Caddesi'ndeki otelde konaklayan Sadioğlu'nun (53) kahvaltıya inmediğini fark eden arkadaşları haber alamayınca otel çalışanlarından yardım istedi.
Görevlilerin yardımıyla kapıyı açarak içeri giren arkadaşları, Sadioğlu'nu yerde hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sadioğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sadioğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Bülent Sadioğlu ve arkadaşlarının otele dün giriş yaptığı belirtildi.
Bakan'dan başsağlığı mesajı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da sosyal medya hesabından Sadioğlu'nun vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.
Bayraktar, mesajında, "Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanımız Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun geçirdiği kalp krizi sonucu vefatından dolayı derin bir üzüntü duydum. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.