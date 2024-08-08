https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/bakan-simsek-son-donemde-hizlanan-kkmden-cikisin-surmesini-bekliyoruz-1086640782.html

Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması: 50 haftadır kesintisiz geriliyor

Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması: 50 haftadır kesintisiz geriliyor

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Vergi avantajı sonlanan KKM hesaplarına TL mevduat ve katılma hesapları ile uyumlu şekilde stopaj uygulanmaya başlandı... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T16:31+0300

2024-08-08T16:31+0300

2024-08-08T16:42+0300

ekonomi

mehmet şimşek

son dakika

kur korumalı mevduat (kkm)

enflasyon

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir yıl önce 3.4 trilyon lira olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) stokunun, 50 haftadır kesintisiz gerileyişle, 1.6 trilyon lira azaldığını belirterek, "Son dönemde hızlanan KKM'den çıkışın sürmesini bekliyoruz. Programımızın ana hedefi olan fiyat istikrarına ulaşmak için finansal istikrarı güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Şimşek, KKM hesaplarına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Bir yıl önce 3.4 trilyon lira olan KKM stokunun, 50 haftadır kesintisiz gerileyerek, 1.6 trilyon lira azaldığını bildiren Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/bakan-kurum-yarisi-bizden-kampanyamizda-tarih-kisitlamasini-kaldiriyoruz-1086639542.html

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mehmet şimşek, son dakika, kur korumalı mevduat (kkm), enflasyon