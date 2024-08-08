https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/bakan-simsek-son-donemde-hizlanan-kkmden-cikisin-surmesini-bekliyoruz-1086640782.html
Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması: 50 haftadır kesintisiz geriliyor
Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması: 50 haftadır kesintisiz geriliyor
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Vergi avantajı sonlanan KKM hesaplarına TL mevduat ve katılma hesapları ile uyumlu şekilde stopaj uygulanmaya başlandı... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T16:31+0300
2024-08-08T16:31+0300
2024-08-08T16:42+0300
ekonomi
mehmet şimşek
son dakika
kur korumalı mevduat (kkm)
enflasyon
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir yıl önce 3.4 trilyon lira olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) stokunun, 50 haftadır kesintisiz gerileyişle, 1.6 trilyon lira azaldığını belirterek, "Son dönemde hızlanan KKM'den çıkışın sürmesini bekliyoruz. Programımızın ana hedefi olan fiyat istikrarına ulaşmak için finansal istikrarı güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Şimşek, KKM hesaplarına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Bir yıl önce 3.4 trilyon lira olan KKM stokunun, 50 haftadır kesintisiz gerileyerek, 1.6 trilyon lira azaldığını bildiren Bakan Şimşek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/bakan-kurum-yarisi-bizden-kampanyamizda-tarih-kisitlamasini-kaldiriyoruz-1086639542.html
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mehmet şimşek, son dakika, kur korumalı mevduat (kkm), enflasyon
mehmet şimşek, son dakika, kur korumalı mevduat (kkm), enflasyon
Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması: 50 haftadır kesintisiz geriliyor
16:31 08.08.2024 (güncellendi: 16:42 08.08.2024)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Vergi avantajı sonlanan KKM hesaplarına TL mevduat ve katılma hesapları ile uyumlu şekilde stopaj uygulanmaya başlandı. Son dönemde hızlanan KKM’den çıkışın sürmesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir yıl önce 3.4 trilyon lira olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) stokunun, 50 haftadır kesintisiz gerileyişle, 1.6 trilyon lira azaldığını belirterek, "Son dönemde hızlanan KKM'den çıkışın sürmesini bekliyoruz. Programımızın ana hedefi olan fiyat istikrarına ulaşmak için finansal istikrarı güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Şimşek, KKM hesaplarına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bir yıl önce 3.4 trilyon lira olan KKM stokunun, 50 haftadır kesintisiz gerileyerek, 1.6 trilyon lira azaldığını bildiren Bakan Şimşek, şunları kaydetti:
"Ağustostan itibaren vergi avantajı sonlanan KKM hesaplarına TL mevduat ve katılma hesapları ile uyumlu şekilde stopaj uygulanmaya başlandı. Son dönemde hızlanan KKM'den çıkışın sürmesini bekliyoruz. Programımızın ana hedefi olan fiyat istikrarına ulaşmak için finansal istikrarı güçlendirmeye devam edeceğiz."