https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/besiktas-ve-galatasaraya-toplam-392-bin-tl-ceza-1086652226.html

Beşiktaş ve Galatasaray'a toplam 392 bin TL ceza

Beşiktaş ve Galatasaray'a toplam 392 bin TL ceza

Sputnik Türkiye

PFDK, Beşiktaş ve Galatasaray'a taraftarın neden olduğu olaylar nedeniyle para cezası verdi. Beşiktaş Kulübü'ne 280 bin lira para Galatasaray'a ise 112 bin... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

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spor

pfdk

galatasaray sk

beşiktaş

ceza

taraftar

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Kupa için karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Galatasaray'a para cezası verdi.TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş Kulübü'nün, 3 Ağustos'ta oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 280 bin lira para cezası aldığı belirtildi.Galatasaray'a ise aynı maçta aynı sebepten 112 bin lira para cezası verildiği ifade edildi.

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pfdk, galatasaray sk, beşiktaş, ceza, taraftar