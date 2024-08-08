https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/besiktas-ve-galatasaraya-toplam-392-bin-tl-ceza-1086652226.html
Beşiktaş ve Galatasaray'a toplam 392 bin TL ceza
Beşiktaş ve Galatasaray'a toplam 392 bin TL ceza
Sputnik Türkiye
PFDK, Beşiktaş ve Galatasaray'a taraftarın neden olduğu olaylar nedeniyle para cezası verdi. Beşiktaş Kulübü'ne 280 bin lira para Galatasaray'a ise 112 bin... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T20:00+0300
2024-08-08T20:00+0300
2024-08-08T20:00+0300
spor
pfdk
galatasaray sk
beşiktaş
ceza
taraftar
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Kupa için karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Galatasaray'a para cezası verdi.TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş Kulübü'nün, 3 Ağustos'ta oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 280 bin lira para cezası aldığı belirtildi.Galatasaray'a ise aynı maçta aynı sebepten 112 bin lira para cezası verildiği ifade edildi.
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pfdk, galatasaray sk, beşiktaş, ceza, taraftar
pfdk, galatasaray sk, beşiktaş, ceza, taraftar
Beşiktaş ve Galatasaray'a toplam 392 bin TL ceza
PFDK, Beşiktaş ve Galatasaray'a taraftarın neden olduğu olaylar nedeniyle para cezası verdi. Beşiktaş Kulübü'ne 280 bin lira para Galatasaray'a ise 112 bin lira olmak üzere toplam 392 bin TL ceza verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Kupa için karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Galatasaray'a para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş Kulübü'nün, 3 Ağustos'ta oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 280 bin lira para cezası aldığı belirtildi.
Galatasaray'a ise aynı maçta aynı sebepten 112 bin lira para cezası verildiği ifade edildi.