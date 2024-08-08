https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/irandan-gazze-saldirilarinin-durmasi-halinde-israile-saldiridan-vazgececegi-iddialarina-yanit-1086618039.html
İran'dan Gazze saldırılarının durması halinde İsrail'e saldırıdan vazgeçeceği iddialarına yanıt
İran'dan Gazze saldırılarının durması halinde İsrail'e saldırıdan vazgeçeceği iddialarına yanıt
Sputnik Türkiye
İran'ın BM Daimi Temsilcisi Said İravani, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki saldırılarının kalıcı olarak durdurulması halinde Tahran'ın İsrail'e saldırı... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T03:13+0300
2024-08-08T03:13+0300
2024-08-08T03:13+0300
israil- filistin çatışması
gazze
gazze şeridi
tel aviv
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İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, 'Gazze'de ateşkes ve İsrail'in işgali'ni sona erdirmesi karşılığında bu ülkeye saldırı niyetinden vazgeçeceğine dair haberlere ilişkin Al Jazeera'ya açıklama yaptı.İravani, "Önceliğimiz saldırıların kalıcı olarak durdurulmasını ve Gazze'deki işgal güçlerinin geri çekilmesini sağlamaktır. Ayrıca önceliğimiz Şehid Heniyye suikastına karışan saldırganların cezalandırılmasıdır. Diğer önceliğimiz ise İsrail rejiminin terör saldırılarının tekrarını önlemektir" ifadelerini kullandı.İran'dan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastının ardından İsrail'e yönelik saldırı beklenirken, Tahran'ın Gazze'de İsrail saldırılarının kalıcı olarak durdurulması karşılığında saldırı niyetinden vazgeçeceğine dair iddialar ortaya atılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/kanada-tel-aviv-buyukelciligindeki-diplomatlarin-ailelerini-urdune-tahliye-edecek-1086565263.html
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gazze, gazze şeridi, tel aviv, ismail heniyye
gazze, gazze şeridi, tel aviv, ismail heniyye
İran'dan Gazze saldırılarının durması halinde İsrail'e saldırıdan vazgeçeceği iddialarına yanıt
İran'ın BM Daimi Temsilcisi Said İravani, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki saldırılarının kalıcı olarak durdurulması halinde Tahran'ın İsrail'e saldırı niyetinden vazgeçeceğine dair iddialara ilişkin, ülkesinin Gazze'deki işgalin sonlandırılmasını, İsrail'i cezalandırmayı ve bu ülkenin saldırılarının tekrarını önlemeye öncelik verdiğini söyledi.
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, 'Gazze'de ateşkes ve İsrail'in işgali'ni sona erdirmesi karşılığında bu ülkeye saldırı niyetinden vazgeçeceğine dair haberlere ilişkin Al Jazeera'ya açıklama yaptı.
İravani, "Önceliğimiz saldırıların kalıcı olarak durdurulmasını ve Gazze'deki işgal güçlerinin geri çekilmesini sağlamaktır. Ayrıca önceliğimiz Şehid Heniyye suikastına karışan saldırganların cezalandırılmasıdır. Diğer önceliğimiz ise İsrail rejiminin terör saldırılarının tekrarını önlemektir" ifadelerini kullandı.
İran'dan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastının ardından İsrail'e yönelik saldırı beklenirken, Tahran'ın Gazze'de İsrail saldırılarının kalıcı olarak durdurulması karşılığında saldırı niyetinden vazgeçeceğine dair iddialar ortaya atılmıştı.