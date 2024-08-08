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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/irandan-gazze-saldirilarinin-durmasi-halinde-israile-saldiridan-vazgececegi-iddialarina-yanit-1086618039.html
İran'dan Gazze saldırılarının durması halinde İsrail'e saldırıdan vazgeçeceği iddialarına yanıt
İran'dan Gazze saldırılarının durması halinde İsrail'e saldırıdan vazgeçeceği iddialarına yanıt
Sputnik Türkiye
İran'ın BM Daimi Temsilcisi Said İravani, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki saldırılarının kalıcı olarak durdurulması halinde Tahran'ın İsrail'e saldırı... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T03:13+0300
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İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, 'Gazze'de ateşkes ve İsrail'in işgali'ni sona erdirmesi karşılığında bu ülkeye saldırı niyetinden vazgeçeceğine dair haberlere ilişkin Al Jazeera'ya açıklama yaptı.İravani, "Önceliğimiz saldırıların kalıcı olarak durdurulmasını ve Gazze'deki işgal güçlerinin geri çekilmesini sağlamaktır. Ayrıca önceliğimiz Şehid Heniyye suikastına karışan saldırganların cezalandırılmasıdır. Diğer önceliğimiz ise İsrail rejiminin terör saldırılarının tekrarını önlemektir" ifadelerini kullandı.İran'dan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastının ardından İsrail'e yönelik saldırı beklenirken, Tahran'ın Gazze'de İsrail saldırılarının kalıcı olarak durdurulması karşılığında saldırı niyetinden vazgeçeceğine dair iddialar ortaya atılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/kanada-tel-aviv-buyukelciligindeki-diplomatlarin-ailelerini-urdune-tahliye-edecek-1086565263.html
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gazze, gazze şeridi, tel aviv, ismail heniyye

İran'dan Gazze saldırılarının durması halinde İsrail'e saldırıdan vazgeçeceği iddialarına yanıt

03:13 08.08.2024
İran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
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İran'ın BM Daimi Temsilcisi Said İravani, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki saldırılarının kalıcı olarak durdurulması halinde Tahran'ın İsrail'e saldırı niyetinden vazgeçeceğine dair iddialara ilişkin, ülkesinin Gazze'deki işgalin sonlandırılmasını, İsrail'i cezalandırmayı ve bu ülkenin saldırılarının tekrarını önlemeye öncelik verdiğini söyledi.
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, 'Gazze'de ateşkes ve İsrail'in işgali'ni sona erdirmesi karşılığında bu ülkeye saldırı niyetinden vazgeçeceğine dair haberlere ilişkin Al Jazeera'ya açıklama yaptı.
İravani, "Önceliğimiz saldırıların kalıcı olarak durdurulmasını ve Gazze'deki işgal güçlerinin geri çekilmesini sağlamaktır. Ayrıca önceliğimiz Şehid Heniyye suikastına karışan saldırganların cezalandırılmasıdır. Diğer önceliğimiz ise İsrail rejiminin terör saldırılarının tekrarını önlemektir" ifadelerini kullandı.
İran'dan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastının ardından İsrail'e yönelik saldırı beklenirken, Tahran'ın Gazze'de İsrail saldırılarının kalıcı olarak durdurulması karşılığında saldırı niyetinden vazgeçeceğine dair iddialar ortaya atılmıştı.
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