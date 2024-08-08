https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/trump-harris-ile-eylulde-ilk-duelloya-hazirlaniyor-1086657390.html
Trump, Harris ile eylülde ilk düelloya hazırlanıyor
Trump, Harris ile eylülde ilk düelloya hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, 4, 10 ve 25 Eylül tarihlerinde Demokrat rakibi Kamala Harris'le canlı yayın tartışmasına hazır... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T22:47+0300
2024-08-08T22:47+0300
2024-08-08T22:47+0300
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Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda merakla beklenen başkan adayları münazaralarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, rakibi Harris'le karşı karşıya gelmeye hazır olduğunu söyledi.Trump, 4 Eylül'de Fox News, 10 Eylül'de ABC News ve 25 Eylül'de de NBC News kanalında canlı yayın tartışması için anlaştığını ve Harris'ten yanıt beklediğini belirtti.Başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi JD Vance ile Demokrat Tim Walz'u karşı karşıya getirmesi beklenen bir diğer canlı yayın tartışmasının da CBS News kanalında olacağını ifade eden Trump, Harris'in canlı yayınlarda kötü performans sergilediğini savundu.Harris'in tartışmaya katılacağı açıklandıABC News kanalı ise Harris'in 10 Eylül'de yapılacak canlı yayına katılma konusunda mutabık olduğunu duyurdu.Harris'in Fox News ve NBC News'te yapılması muhtemel canlı yayınlara katılıp katılmayacağı ise henüz açıklanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/musktan-trump-ve-harris-kiyaslamasi-kotunun-iyisi-1086486388.html
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trump, kamala harris, abd başkanlık seçimleri
trump, kamala harris, abd başkanlık seçimleri
Trump, Harris ile eylülde ilk düelloya hazırlanıyor
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, 4, 10 ve 25 Eylül tarihlerinde Demokrat rakibi Kamala Harris'le canlı yayın tartışmasına hazır olduğunu duyurdu.
Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda merakla beklenen başkan adayları münazaralarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, rakibi Harris'le karşı karşıya gelmeye hazır olduğunu söyledi.
Trump, 4 Eylül'de Fox News, 10 Eylül'de ABC News ve 25 Eylül'de de NBC News kanalında canlı yayın tartışması için anlaştığını ve Harris'ten yanıt beklediğini belirtti.
Başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi JD Vance ile Demokrat Tim Walz'u karşı karşıya getirmesi beklenen bir diğer canlı yayın tartışmasının da CBS News kanalında olacağını ifade eden Trump, Harris'in canlı yayınlarda kötü performans sergilediğini savundu.
Harris'in tartışmaya katılacağı açıklandı
ABC News kanalı ise Harris'in 10 Eylül'de yapılacak canlı yayına katılma konusunda mutabık olduğunu duyurdu.
Harris'in Fox News ve NBC News'te yapılması muhtemel canlı yayınlara katılıp katılmayacağı ise henüz açıklanmadı.