https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/teknedeki-kadin-cinayetinde-sevgili-detayi-ortaya-cikti-kari-koca-ve-1-calisan-gozaltina-alinmisti-1086637355.html

Teknedeki kadın cinayetinde sevgili detayı ortaya çıktı: Karı koca ve 1 çalışan gözaltına alınmıştı

Teknedeki kadın cinayetinde sevgili detayı ortaya çıktı: Karı koca ve 1 çalışan gözaltına alınmıştı

Sputnik Türkiye

İzmir'de teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesediyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Cesedi rutin kontroller sırasında narkotik köpeğinin bulduğu açıklandı... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T15:26+0300

2024-08-08T15:26+0300

2024-08-08T15:26+0300

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

buzdolabı

tekne

cinayet

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedinin bulunmasına ilişkin yakalanan 3 şüpheli hakkında 3 gün daha ek gözaltı süresi verildi.Bostanlı balıkçı barınağında bir teknenin buzdolabında bulunan kadının ölümüne ilişkin soruşturma kapsamındaki gözaltına alınan tekne sahibi Ş.A, eşi B.A. ve teknede tamir işleri yapan K.B.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 6 Ağustos akşamında Zeytin adlı narkotik dedektör köpeği ile yapılan rutin kontrollerde köpeğin tekneye tepki vermesi üzerine arama yapıldı.Teknenin kamara kısmındaki buzdolabında siyah poşet içinde, üzerine boya ve tiner dökülmüş vaziyette bir ceset tespit edildi.İlk incelemede kadının bant, poşet ve çanta askısı gibi cisimlerle boğulduğu belirtildi.Teknede cesedi bulunan 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin ile tekne sahibi Ş.A'nın sevgili oldukları anlaşıldı.İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı balıkçı barınağında bir teknedeki buzdolabının içine gizlenmiş kadın cesedi bulunmuştu. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğu belirlenmişti.Olayla ilgili tekne sahibi 37 yaşındaki Ş.A. eşi B.A. ve teknede tamir işleri yapan K.B.A. gözaltına alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/buzdolabina-gizlenmis-kadin-cesedi-bulundu-tekne-sahibi-ve-esi-gozaltina-alindi-1086587186.html

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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, buzdolabı, tekne, cinayet