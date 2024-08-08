https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/teknedeki-kadin-cinayetinde-sevgili-detayi-ortaya-cikti-kari-koca-ve-1-calisan-gozaltina-alinmisti-1086637355.html
Teknedeki kadın cinayetinde sevgili detayı ortaya çıktı: Karı koca ve 1 çalışan gözaltına alınmıştı
Teknedeki kadın cinayetinde sevgili detayı ortaya çıktı: Karı koca ve 1 çalışan gözaltına alınmıştı
Sputnik Türkiye
İzmir'de teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesediyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Cesedi rutin kontroller sırasında narkotik köpeğinin bulduğu açıklandı... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T15:26+0300
2024-08-08T15:26+0300
2024-08-08T15:26+0300
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
buzdolabı
tekne
cinayet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/08/1086637198_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c99f4c45a7b0cf4f22aa4380a85ae73.jpg
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedinin bulunmasına ilişkin yakalanan 3 şüpheli hakkında 3 gün daha ek gözaltı süresi verildi.Bostanlı balıkçı barınağında bir teknenin buzdolabında bulunan kadının ölümüne ilişkin soruşturma kapsamındaki gözaltına alınan tekne sahibi Ş.A, eşi B.A. ve teknede tamir işleri yapan K.B.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 6 Ağustos akşamında Zeytin adlı narkotik dedektör köpeği ile yapılan rutin kontrollerde köpeğin tekneye tepki vermesi üzerine arama yapıldı.Teknenin kamara kısmındaki buzdolabında siyah poşet içinde, üzerine boya ve tiner dökülmüş vaziyette bir ceset tespit edildi.İlk incelemede kadının bant, poşet ve çanta askısı gibi cisimlerle boğulduğu belirtildi.Teknede cesedi bulunan 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin ile tekne sahibi Ş.A'nın sevgili oldukları anlaşıldı.İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı balıkçı barınağında bir teknedeki buzdolabının içine gizlenmiş kadın cesedi bulunmuştu. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğu belirlenmişti.Olayla ilgili tekne sahibi 37 yaşındaki Ş.A. eşi B.A. ve teknede tamir işleri yapan K.B.A. gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/buzdolabina-gizlenmis-kadin-cesedi-bulundu-tekne-sahibi-ve-esi-gozaltina-alindi-1086587186.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/08/1086637198_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fee4faceec8455ff1ed8de53597e12db.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kadın cinayeti, kadın cinayetleri, buzdolabı, tekne, cinayet
kadın cinayeti, kadın cinayetleri, buzdolabı, tekne, cinayet
Teknedeki kadın cinayetinde sevgili detayı ortaya çıktı: Karı koca ve 1 çalışan gözaltına alınmıştı
İzmir'de teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesediyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Cesedi rutin kontroller sırasında narkotik köpeğinin bulduğu açıklandı. Ayrıca kadının tekne sahibiyle ilişkisi olduğu ve bant, poşet, çanta askısı gibi cisimlerle boğulduğu belirlendi.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedinin bulunmasına ilişkin yakalanan 3 şüpheli hakkında 3 gün daha ek gözaltı süresi verildi.
Bostanlı balıkçı barınağında bir teknenin buzdolabında bulunan kadının ölümüne ilişkin soruşturma kapsamındaki gözaltına alınan tekne sahibi Ş.A, eşi B.A. ve teknede tamir işleri yapan K.B.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 6 Ağustos akşamında Zeytin adlı narkotik dedektör köpeği ile yapılan rutin kontrollerde köpeğin tekneye tepki vermesi üzerine arama yapıldı.
Teknenin kamara kısmındaki buzdolabında siyah poşet içinde, üzerine boya ve tiner dökülmüş vaziyette bir ceset tespit edildi.
İlk incelemede kadının bant, poşet ve çanta askısı gibi cisimlerle boğulduğu belirtildi.
Teknede cesedi bulunan 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin ile tekne sahibi Ş.A'nın sevgili oldukları anlaşıldı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı balıkçı barınağında bir teknedeki buzdolabının içine gizlenmiş kadın cesedi bulunmuştu. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğu belirlenmişti.
Olayla ilgili tekne sahibi 37 yaşındaki Ş.A. eşi B.A. ve teknede tamir işleri yapan K.B.A. gözaltına alınmıştı.