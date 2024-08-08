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Teknedeki kadın cinayetinde sevgili detayı ortaya çıktı: Karı koca ve 1 çalışan gözaltına alınmıştı
Teknedeki kadın cinayetinde sevgili detayı ortaya çıktı: Karı koca ve 1 çalışan gözaltına alınmıştı
Sputnik Türkiye
İzmir'de teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesediyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Cesedi rutin kontroller sırasında narkotik köpeğinin bulduğu açıklandı... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T15:26+0300
2024-08-08T15:26+0300
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
buzdolabı
tekne
cinayet
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedinin bulunmasına ilişkin yakalanan 3 şüpheli hakkında 3 gün daha ek gözaltı süresi verildi.Bostanlı balıkçı barınağında bir teknenin buzdolabında bulunan kadının ölümüne ilişkin soruşturma kapsamındaki gözaltına alınan tekne sahibi Ş.A, eşi B.A. ve teknede tamir işleri yapan K.B.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 6 Ağustos akşamında Zeytin adlı narkotik dedektör köpeği ile yapılan rutin kontrollerde köpeğin tekneye tepki vermesi üzerine arama yapıldı.Teknenin kamara kısmındaki buzdolabında siyah poşet içinde, üzerine boya ve tiner dökülmüş vaziyette bir ceset tespit edildi.İlk incelemede kadının bant, poşet ve çanta askısı gibi cisimlerle boğulduğu belirtildi.Teknede cesedi bulunan 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin ile tekne sahibi Ş.A'nın sevgili oldukları anlaşıldı.İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı balıkçı barınağında bir teknedeki buzdolabının içine gizlenmiş kadın cesedi bulunmuştu. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğu belirlenmişti.Olayla ilgili tekne sahibi 37 yaşındaki Ş.A. eşi B.A. ve teknede tamir işleri yapan K.B.A. gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/buzdolabina-gizlenmis-kadin-cesedi-bulundu-tekne-sahibi-ve-esi-gozaltina-alindi-1086587186.html
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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, buzdolabı, tekne, cinayet
kadın cinayeti, kadın cinayetleri, buzdolabı, tekne, cinayet

Teknedeki kadın cinayetinde sevgili detayı ortaya çıktı: Karı koca ve 1 çalışan gözaltına alınmıştı

15:26 08.08.2024
© İHA / HAKAN GÖZALAN - MUSTAFA İÇ-AW263327 İzmir Karşıyaka'daki balıkçı barınağında bağlı halde bulunan bir teknenin derin dondurucusunun içerisinde 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin'in cesedi bulundu.
 İzmir Karşıyaka'daki balıkçı barınağında bağlı halde bulunan bir teknenin derin dondurucusunun içerisinde 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin'in cesedi bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
© İHA / HAKAN GÖZALAN - MUSTAFA İÇ-AW263327
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İzmir'de teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesediyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Cesedi rutin kontroller sırasında narkotik köpeğinin bulduğu açıklandı. Ayrıca kadının tekne sahibiyle ilişkisi olduğu ve bant, poşet, çanta askısı gibi cisimlerle boğulduğu belirlendi.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedinin bulunmasına ilişkin yakalanan 3 şüpheli hakkında 3 gün daha ek gözaltı süresi verildi.
Bostanlı balıkçı barınağında bir teknenin buzdolabında bulunan kadının ölümüne ilişkin soruşturma kapsamındaki gözaltına alınan tekne sahibi Ş.A, eşi B.A. ve teknede tamir işleri yapan K.B.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 6 Ağustos akşamında Zeytin adlı narkotik dedektör köpeği ile yapılan rutin kontrollerde köpeğin tekneye tepki vermesi üzerine arama yapıldı.
Teknenin kamara kısmındaki buzdolabında siyah poşet içinde, üzerine boya ve tiner dökülmüş vaziyette bir ceset tespit edildi.
İlk incelemede kadının bant, poşet ve çanta askısı gibi cisimlerle boğulduğu belirtildi.
Teknede cesedi bulunan 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin ile tekne sahibi Ş.A'nın sevgili oldukları anlaşıldı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı balıkçı barınağında bir teknedeki buzdolabının içine gizlenmiş kadın cesedi bulunmuştu. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğu belirlenmişti.
Olayla ilgili tekne sahibi 37 yaşındaki Ş.A. eşi B.A. ve teknede tamir işleri yapan K.B.A. gözaltına alınmıştı.
İzmir Karşıyaka'daki balıkçı barınağında bağlı halde bulunan bir teknenin derin dondurucusunun içerisinde kadın cesedi bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
TÜRKİYE
Buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu: Tekne sahibi ve eşi gözaltına alındı
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