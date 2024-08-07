https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/buzdolabina-gizlenmis-kadin-cesedi-bulundu-tekne-sahibi-ve-esi-gozaltina-alindi-1086587186.html

Buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu: Tekne sahibi ve eşi gözaltına alındı

Buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu: Tekne sahibi ve eşi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İzmir'de bir teknenin buzdolabı içerisinde 24 yaşında genç bir kadına ait ceset bulundu. Olayla ilgili teknenin sahibi ve eşiyle birlikte tekne çalışanı bir... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T14:41+0300

2024-08-07T14:41+0300

2024-08-07T14:41+0300

türkiye

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

ceset

tekne

izmir

buzdolabı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086587299_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ffd48f5cd76705a7530d9d1c22ab1f28.jpg

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir teknede buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Bostanlı'daki balıkçı barınağında bir tekneden kötü koku geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.Ekiplerce yapılan incelemede, teknedeki buzdolabının içine gizlenmiş kadın cesedi bulundu.Cesedin 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Ezgin'e ait olduğu belirlendi.Olayla ilgili tekne sahibi 37 yaşındaki Ş.A. Ş.A'nın eşi ile teknede çalışan bir kişi gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/mahalledeki-kotu-kokunun-sebebi-gunler-sonra-ortaya-cikti-polis-mustakil-evde-ceset-buldu-1085872474.html

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kadın cinayeti, kadın cinayetleri, ceset, tekne, izmir, buzdolabı