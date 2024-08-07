https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/buzdolabina-gizlenmis-kadin-cesedi-bulundu-tekne-sahibi-ve-esi-gozaltina-alindi-1086587186.html
Buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu: Tekne sahibi ve eşi gözaltına alındı
Buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu: Tekne sahibi ve eşi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İzmir'de bir teknenin buzdolabı içerisinde 24 yaşında genç bir kadına ait ceset bulundu. Olayla ilgili teknenin sahibi ve eşiyle birlikte tekne çalışanı bir... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T14:41+0300
2024-08-07T14:41+0300
2024-08-07T14:41+0300
türkiye
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
ceset
tekne
izmir
buzdolabı
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir teknede buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Bostanlı'daki balıkçı barınağında bir tekneden kötü koku geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.Ekiplerce yapılan incelemede, teknedeki buzdolabının içine gizlenmiş kadın cesedi bulundu.Cesedin 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Ezgin'e ait olduğu belirlendi.Olayla ilgili tekne sahibi 37 yaşındaki Ş.A. Ş.A'nın eşi ile teknede çalışan bir kişi gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/mahalledeki-kotu-kokunun-sebebi-gunler-sonra-ortaya-cikti-polis-mustakil-evde-ceset-buldu-1085872474.html
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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, ceset, tekne, izmir, buzdolabı
kadın cinayeti, kadın cinayetleri, ceset, tekne, izmir, buzdolabı
Buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu: Tekne sahibi ve eşi gözaltına alındı
İzmir'de bir teknenin buzdolabı içerisinde 24 yaşında genç bir kadına ait ceset bulundu. Olayla ilgili teknenin sahibi ve eşiyle birlikte tekne çalışanı bir kişi daha olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir teknede buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Bostanlı'daki balıkçı barınağında bir tekneden kötü koku geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan incelemede, teknedeki buzdolabının içine gizlenmiş kadın cesedi bulundu.
Cesedin 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Ezgin'e ait olduğu belirlendi.
Olayla ilgili tekne sahibi 37 yaşındaki Ş.A. Ş.A'nın eşi ile teknede çalışan bir kişi gözaltına alındı.