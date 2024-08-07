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Buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu: Tekne sahibi ve eşi gözaltına alındı
Buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu: Tekne sahibi ve eşi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İzmir'de bir teknenin buzdolabı içerisinde 24 yaşında genç bir kadına ait ceset bulundu. Olayla ilgili teknenin sahibi ve eşiyle birlikte tekne çalışanı bir... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T14:41+0300
2024-08-07T14:41+0300
türkiye
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
ceset
tekne
izmir
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir teknede buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Bostanlı'daki balıkçı barınağında bir tekneden kötü koku geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.Ekiplerce yapılan incelemede, teknedeki buzdolabının içine gizlenmiş kadın cesedi bulundu.Cesedin 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Ezgin'e ait olduğu belirlendi.Olayla ilgili tekne sahibi 37 yaşındaki Ş.A. Ş.A'nın eşi ile teknede çalışan bir kişi gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/mahalledeki-kotu-kokunun-sebebi-gunler-sonra-ortaya-cikti-polis-mustakil-evde-ceset-buldu-1085872474.html
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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, ceset, tekne, izmir, buzdolabı
kadın cinayeti, kadın cinayetleri, ceset, tekne, izmir, buzdolabı

Buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu: Tekne sahibi ve eşi gözaltına alındı

14:41 07.08.2024
© İHA / MUSTAFA İÇ-AW262688İzmir Karşıyaka'daki balıkçı barınağında bağlı halde bulunan bir teknenin derin dondurucusunun içerisinde kadın cesedi bulundu
İzmir Karşıyaka'daki balıkçı barınağında bağlı halde bulunan bir teknenin derin dondurucusunun içerisinde kadın cesedi bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
© İHA / MUSTAFA İÇ-AW262688
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İzmir'de bir teknenin buzdolabı içerisinde 24 yaşında genç bir kadına ait ceset bulundu. Olayla ilgili teknenin sahibi ve eşiyle birlikte tekne çalışanı bir kişi daha olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir teknede buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Bostanlı'daki balıkçı barınağında bir tekneden kötü koku geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan incelemede, teknedeki buzdolabının içine gizlenmiş kadın cesedi bulundu.
Cesedin 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Ezgin'e ait olduğu belirlendi.
Olayla ilgili tekne sahibi 37 yaşındaki Ş.A. Ş.A'nın eşi ile teknede çalışan bir kişi gözaltına alındı.
Mahalledeki kötü kokunun sebebi günler sonra ortaya çıktı: - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2024
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Mahalledeki kötü kokunun sebebi günler sonra ortaya çıktı: Polis müstakil evde ceset buldu
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