https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/tcmb-baskan-yardimcisi-karahan-yanitladi-kira-enflasyonu-dusecek-mi-1086657570.html

TCMB Başkan Yardımcısı Karahan yanıtladı: Kira enflasyonu düşecek mi?

TCMB Başkan Yardımcısı Karahan yanıtladı: Kira enflasyonu düşecek mi?

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, kira artışlarında yüzde 25 sınırının kaldırılmasının enflasyona yansımasına ilişkin... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T23:01+0300

2024-08-08T23:01+0300

2024-08-08T23:01+0300

ekonomi

türkiye cumhuriyet merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

merkez bankası

kira

hatice karahan

osman cevdet akçay

enflasyon

kiralık

kiralık ev

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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın, Bankanın İdare Merkezi'nde bu yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla düzenlediği bilgilendirme toplantısında bazı sorulara Başkan Yardımcıları Hatice Karahan ve Osman Cevdet Akçay yanıt verdi.'Öncü göstergeler bize kira enflasyonunda düşüş sinyalleri olduğunu gösteriyor'Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, kira artışlarında yüzde 25 sınırının kaldırılmasının enflasyona etkisine ilişkin soru üzerine, "Üç öncü gösterge takip ediyoruz. Bunlardan birisi kiralık ilanların takip edildiği online platformlardan elde ettiğimiz veriler. Diğeri konut kredisi değerleme raporlarındaki emsal niteliğindeki konut birim fiyatları. Diğeri de perakende ödeme sistemimizden elde ettiğimiz kira ödemeleri verileri. Öncü göstergeler bize kira enflasyonunda düşüş sinyalleri olduğunu gösteriyor. Tüketici fiyat endeksindeki kira enflasyonuna bunların yansıması biraz gecikmeli olabiliyor. O nedenle biz önümüzdeki dönemde kira enflasyonunda düşüş öngörüyoruz. Düzenlemeyle ilgili olarak da bu takip ettiğimiz göstergeler şu anda düzenlemenin kalkması kaynaklı ek bir enflasyonist baskıya işaret etmiyor" ifadelerini kullandı.'Genel gidişat olumlu yönde'Arz ve talep dinamiklerinin önemine dikkati çeken Hatice Karahan, yaz aylarında talepte bir miktar artış olabileceğini söyledi.Karahan, bunun enflasyonist bir etkisinin olabileceğini ama aynı zamanda arz tarafında da bu tür düzenlemelerin normalleşmesi ve fiyat sınırlamalarının kalkmasıyla birlikte diğer ülkelerde de bunların görülebildiğini anlattı. Kiralık ev arzının artışıyla enflasyonist etkinin azaltılabildiğini vurgulayan Hatice Karahan, "Dolayısıyla önümüzdeki verileri takip ederek buradaki etkiyi daha net görmeyi ümit ediyoruz ama genel gidişat olumlu yönde" diye konuştu.

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