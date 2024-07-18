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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına Hakkı Susmaz atandı. 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T01:07+0300
2024-07-18T01:07+0300
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recep tayyip erdoğan
resmi gazete
atama
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Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına Hakkı Susmaz atandı.Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne ise Bekir Keleş getirildi.Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Tarık Yusuf Uçar görevden alındı. Bu göreve, Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bensiz atandı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan başmüfettişlik görevlerine ise Esra Tuba Aydemir, Ferit Ezeroğlu, Fevzi Ünver, Aynur Genç, Mehmet Karahan ve Ufak Yılmaz'ın atamaları yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nda görevden alma ve atamalarÇevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nda da bazı üst kademe yöneticileri görevden alındı, bu görevlere yeni isimler atandı.Buna göre, görevden alınan Bakan Yardımcıları Vedad Gürgen ile Refik Tuzcuoğlu'nun yerine Ömer Bulut ve Burak Demiralp, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakan Yardımcısı olarak atandı.Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Akdeniz, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Cihan Tatar, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hüseyin Bayraktar, Personel Genel Müdürü İbrahim Yılmaz, Rehberlik ve Teftiş Başkanı İhsan Yiğit ile Strateji Geliştirme Başkanı Sadi Kızık ise görevden alındı.Milli Emlak Genel Müdürlüğüne Veli Tunçez, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne Fatih Turan, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne Eyyüp Karahan, Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne Murat Oral, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğüne Banu Aslan, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğüne Kasım Yenigün, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne İsmail Tüzgen, Personel Genel Müdürlüğüne Halil Erdoğan, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Aytaç Yüksel, Strateji Geliştirme Başkanlığına da Yusuf Alperen Ayar getirildi.Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, Toplu Konut İdaresi Başkanı Mustafa Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürü ise Oğuzhan Yaylacı oldu.Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcılığına Yahya Kesimal, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılığına Selçuk Aydemir, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ise Maliki Ejder Batur'un ataması yapıldı.Tokat Valiliğine de İstanbul Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü atandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazetede-1085959672.html
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recep tayyip erdoğan, resmi gazete, atama
recep tayyip erdoğan, resmi gazete, atama

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

01:07 18.07.2024
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İmza
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İmza - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© AA
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına Hakkı Susmaz atandı.
Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına Hakkı Susmaz atandı.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne ise Bekir Keleş getirildi.
Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Tarık Yusuf Uçar görevden alındı. Bu göreve, Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bensiz atandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan başmüfettişlik görevlerine ise Esra Tuba Aydemir, Ferit Ezeroğlu, Fevzi Ünver, Aynur Genç, Mehmet Karahan ve Ufak Yılmaz'ın atamaları yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nda görevden alma ve atamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nda da bazı üst kademe yöneticileri görevden alındı, bu görevlere yeni isimler atandı.
Buna göre, görevden alınan Bakan Yardımcıları Vedad Gürgen ile Refik Tuzcuoğlu'nun yerine Ömer Bulut ve Burak Demiralp, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakan Yardımcısı olarak atandı.
Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Akdeniz, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Cihan Tatar, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hüseyin Bayraktar, Personel Genel Müdürü İbrahim Yılmaz, Rehberlik ve Teftiş Başkanı İhsan Yiğit ile Strateji Geliştirme Başkanı Sadi Kızık ise görevden alındı.
Milli Emlak Genel Müdürlüğüne Veli Tunçez, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne Fatih Turan, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne Eyyüp Karahan, Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne Murat Oral, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğüne Banu Aslan, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğüne Kasım Yenigün, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne İsmail Tüzgen, Personel Genel Müdürlüğüne Halil Erdoğan, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Aytaç Yüksel, Strateji Geliştirme Başkanlığına da Yusuf Alperen Ayar getirildi.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, Toplu Konut İdaresi Başkanı Mustafa Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürü ise Oğuzhan Yaylacı oldu.
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcılığına Yahya Kesimal, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılığına Selçuk Aydemir, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ise Maliki Ejder Batur'un ataması yapıldı.
Tokat Valiliğine de İstanbul Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü atandı.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
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