https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/tbmm-dijital-mecralar-komisyonu-baskani-tiktok-turkiye-icin-ulusal-guvenlik-meselesidir-1086628252.html
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı: TikTok, Türkiye için ulusal güvenlik meselesidir
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı: TikTok, Türkiye için ulusal güvenlik meselesidir
Sputnik Türkiye
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "TikTok'un kapatılması, erişim engelinin getirilmesi noktasında komisyon olarak bir tavrımız yoktur, bu... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T12:07+0300
2024-08-08T12:07+0300
2024-08-08T12:07+0300
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Yayman, TikTok'un, Türkiye'nin genel ahlak kurallarına uygun bir yayın politikası yürütmesi gerektiğini vurgulayarak, "TikTok meselesi, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir. Milletimize sorulsa, bir kamuoyu araştırması yapılsa, milletin yüzde 90'ı TikTok'un kapatılmasını ister. Çünkü TikTok artık kendini de aşmış durumda ve etkileşim almak için yapılan paylaşımlar o kadar sakil, o kadar tuhaf, o kadar gerçeklikten kopuk ki bunları onaylamak mümkün değil. TikTok'un kapatılması, erişim engelinin getirilmesi noktasında bizim zaten komisyon olarak bir tavrımız yoktur, bu BTK'nın tavrıdır. Ama bana komisyon başkanı olarak sorsanız, siyaset milletle beraber yapılır. Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor ve TikTok'un muhakkak titreyip kendine gelmesi gerekiyor" dedi.
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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı: TikTok, Türkiye için ulusal güvenlik meselesidir
Ayrıntılar geliyor
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "TikTok'un kapatılması, erişim engelinin getirilmesi noktasında komisyon olarak bir tavrımız yoktur, bu Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) tavrıdır. Ama bana komisyon başkanı olarak sorsanız, siyaset milletle beraber yapılır. Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor" dedi.
Yayman, TikTok'un, Türkiye'nin genel ahlak kurallarına uygun bir yayın politikası yürütmesi gerektiğini vurgulayarak, "TikTok meselesi, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir. Milletimize sorulsa, bir kamuoyu araştırması yapılsa, milletin yüzde 90'ı TikTok'un kapatılmasını ister. Çünkü TikTok artık kendini de aşmış durumda ve etkileşim almak için yapılan paylaşımlar o kadar sakil, o kadar tuhaf, o kadar gerçeklikten kopuk ki bunları onaylamak mümkün değil. TikTok'un kapatılması, erişim engelinin getirilmesi noktasında bizim zaten komisyon olarak bir tavrımız yoktur, bu BTK'nın tavrıdır. Ama bana komisyon başkanı olarak sorsanız, siyaset milletle beraber yapılır. Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor ve TikTok'un muhakkak titreyip kendine gelmesi gerekiyor" dedi.